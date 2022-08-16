На Крымском мосту зафиксировали рекорд трафика после взрывов в Крыму

За сутки 15 августа по мосту в обе стороны проехали 38 тыс. 297 автомобилей. Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года – 37 тыс. 374 транспортных средства.

Кроме того, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя в Facebook утренние взрывы на складах боеприпасов в Джанкойском районе, отметил, что "тысячи граждан России уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив".

Контекст:

9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке также произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.

Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно.

Минобороны России говорило о "возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже российские военные объяснили происходящее диверсией.

16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.

По данным росСМИ, 16 августа также прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма.