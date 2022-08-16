ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Крымском мосту зафиксировали рекорд трафика после взрывов в Крыму

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За сутки 15 августа по мосту в обе стороны проехали 38 тыс. 297 автомобилей
За сутки 15 августа по мосту в обе стороны проехали 38 тыс. 297 автомобилей
Фото: EPA

За минувшие сутки по Крымскому мосту в обе стороны проехали 38,3 тыс. автомобилей, что является новым суточным рекордом трафика. Об этом сообщает российское государственное агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу управления дорог "Тамань".

За сутки 15 августа по мосту в обе стороны проехали 38 тыс. 297 автомобилей. Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 августа 2020 года – 37 тыс. 374 транспортных средства.

Кроме того, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя в Facebook утренние взрывы на складах боеприпасов в Джанкойском районе, отметил, что "тысячи граждан России уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив".

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/pfbid0VCJzVSMk1s2Zt82DUwb2i2Lv5Y3U8QKnTeRPLKZXj2Jx67Rc4bBK1c7GXEAToDTxl

Контекст:

9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке также произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.

Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно.

Минобороны России говорило о "возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже российские военные объяснили происходящее диверсией.

16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.

По данным росСМИ, 16 августа также прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Крым, взрыв, Рефат Чубаров, война России против Украины, Крымский мост
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ротару бы не понравилось". Соловий обратилась к поклонникам с призывом
"Ротару бы не понравилось". Соловий обратилась к поклонникам с призывом
  53-летний Садовый о своем 16-летнем мэрстве: Коты так долго не живут
  53-летний Садовый о своем 16-летнем мэрстве: Коты так долго не живут
Квиткова в откровенном купальнике похвасталась отдыхом в Турции и напомнила, как весной перевела 1 млн грн на ВСУ
Квиткова в откровенном купальнике похвасталась отдыхом в Турции и напомнила, как весной перевела 1 млн грн на ВСУ
  "Все доедают". Клопотенко признался, что, когда работал официантом, доедал за клиентами
  "Все доедают". Клопотенко признался, что, когда работал официантом, доедал за клиентами
  Тарас Цимбалюк о расставании с женой: Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения
  Тарас Цимбалюк о расставании с женой: Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения
"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину
"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после
Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео
Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео
Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии
Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников
Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников
  "Коренные крымчане, живем здесь с 2014 года". Великий снял пародию на россиянку, которая "не хочет уезжать из Крыма"
  "Коренные крымчане, живем здесь с 2014 года". Великий снял пародию на россиянку, которая "не хочет уезжать из Крыма"
"Кто-то думал, что я здесь ради пиара". 50-летний Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ
"Кто-то думал, что я здесь ради пиара". 50-летний Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ
"Исполняется 64!" Мадонна в сильно облегающем платье выставила пятую точку
"Исполняется 64!" Мадонна в сильно облегающем платье выставила пятую точку
"Это не язык Путина". Звезда "Сватов" и "Папика" Капорин рассказал, почему продолжает говорить на русском
"Это не язык Путина". Звезда "Сватов" и "Папика" Капорин рассказал, почему продолжает говорить на русском
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (43373)
2
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей (39265)
3
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (33122)
4
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото (28924)
5
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным (23607)
6
Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео (18026)
7
Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой (17990)
8
"Какой латексный сарафан, и прическа, и ноги". Тина Кароль показала, как 14-летней выступала на сцене под своим настоящим именем. Видео (13255)
 
 
 
 