За взрывами в Крыму под Джанкоем стоит элитное украинское подразделение – NYT

Как утверждает издание, высокопоставленный украинский чиновник, обсуждая на условиях анонимности ситуацию в Джанкое, сказал, что за этим взрывом стоит элитное украинское военное подразделение, которое действует в тылу врага.
The New York Times уточняет, что украинские власти до сих пор официально не подтверждали причастность к взрывам, но считает высказывание советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о "демилитаризации в действии" якобы намеком на причастность Украины.
Газета отмечает, что атаки, в которых использовались спецподразделения в тылу врага, подчеркивают изобретательность украинских сил. С самого начала войны Украина, по определению NYT, использует "нетрадиционную тактику", пытаясь отразить атаки гораздо более крупной и лучше оснащенной российской армии.
Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно.
Минобороны России говорило о "возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже российские военные объяснили происходящее диверсией.
16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.
9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке также произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.
По данным росСМИ, 16 августа также прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма.