За взрывами в Крыму под Джанкоем стоит элитное украинское подразделение – NYT

Как утверждает издание, высокопоставленный украинский чиновник, обсуждая на условиях анонимности ситуацию в Джанкое, сказал, что за этим взрывом стоит элитное украинское военное подразделение, которое действует в тылу врага.

The New York Times уточняет, что украинские власти до сих пор официально не подтверждали причастность к взрывам, но считает высказывание советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о "демилитаризации в действии" якобы намеком на причастность Украины.

Газета отмечает, что атаки, в которых использовались спецподразделения в тылу врага, подчеркивают изобретательность украинских сил. С самого начала войны Украина, по определению NYT, использует "нетрадиционную тактику", пытаясь отразить атаки гораздо более крупной и лучше оснащенной российской армии.

Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно.

Минобороны России говорило о "возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже российские военные объяснили происходящее диверсией.

16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.