ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

За взрывами в Крыму под Джанкоем стоит элитное украинское подразделение – NYT

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Минобороны РФ признало, что взрывы 16 августа в Джанкое стали результатом "диверсии"
Минобороны РФ признало, что взрывы 16 августа в Джанкое стали результатом "диверсии"
Скриншот: ЧП Севастополь / Telegram

За взрывами 16 августа неподалеку от Джанкоя во временно оккупированном Крыму стоит элитное украинское подразделение, пишет The New York Times.

Как утверждает издание, высокопоставленный украинский чиновник, обсуждая на условиях анонимности ситуацию в Джанкое, сказал, что за этим взрывом стоит элитное украинское военное подразделение, которое действует в тылу врага.

The New York Times уточняет, что украинские власти до сих пор официально не подтверждали причастность к взрывам, но считает высказывание советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о "демилитаризации в действии" якобы намеком на причастность Украины.

Газета отмечает, что атаки, в которых использовались спецподразделения в тылу врага, подчеркивают изобретательность украинских сил. С самого начала войны Украина, по определению NYT, использует "нетрадиционную тактику", пытаясь отразить атаки гораздо более крупной и лучше оснащенной российской армии.

Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно.

Минобороны России говорило о "возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже российские военные объяснили происходящее диверсией.

16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.

9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке также произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.

По данным росСМИ, 16 августа также прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма.

Теги: Россия, Крым, Украина, Симферополь, пожар, взрыв, оккупация, Вооруженные силы Украины, аэродром, боеприпасы, диверсия, Минобороны, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, Джанкой, демилитаризация, война России против Украины, минобороны РФ, пострадавшие, The New York Times, взрывы, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Все доедают". Клопотенко признался, что, когда работал официантом, доедал за клиентами
  "Все доедают". Клопотенко признался, что, когда работал официантом, доедал за клиентами
  Тарас Цимбалюк о расставании с женой: Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения
  Тарас Цимбалюк о расставании с женой: Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения
"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину
"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после
Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео
Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео
Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии
Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников
Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников
  "Коренные крымчане, живем здесь с 2014 года". Великий снял пародию на россиянку, которая "не хочет уезжать из Крыма"
  "Коренные крымчане, живем здесь с 2014 года". Великий снял пародию на россиянку, которая "не хочет уезжать из Крыма"
"Кто-то думал, что я здесь ради пиара". 50-летний Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ
"Кто-то думал, что я здесь ради пиара". 50-летний Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ
"Исполняется 64!" Мадонна в сильно облегающем платье выставила пятую точку
"Исполняется 64!" Мадонна в сильно облегающем платье выставила пятую точку
"Это не язык Путина". Звезда "Сватов" и "Папика" Капорин рассказал, почему продолжает говорить на русском
"Это не язык Путина". Звезда "Сватов" и "Папика" Капорин рассказал, почему продолжает говорить на русском
"В глазах стоят слезы". Мозговая показала, как выглядела в сложный период жизни
"В глазах стоят слезы". Мозговая показала, как выглядела в сложный период жизни
"Простой, но изысканный рецепт". Хименес-Браво поделился рецептом блюда с картофелем и грибами
"Простой, но изысканный рецепт". Хименес-Браво поделился рецептом блюда с картофелем и грибами
"Беременна. Потому что другая. Поменялась". В сети обсуждают фото Каменских, намекнувшей на возвращение в Украину
"Беременна. Потому что другая. Поменялась". В сети обсуждают фото Каменских, намекнувшей на возвращение в Украину
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей (39156)
2
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (37400)
3
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (32782)
4
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото (26878)
5
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным (23351)
6
Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой (17432)
7
Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео (15360)
8
Ефросинина сообщила, что вернулась в Украину, и показала еду, по которой скучала. Видео (12878)
 
 
 
 