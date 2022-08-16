В районе Джанкоя оккупанты в последнее время серьезно усилили ПВО. Результат налицо – стратком ВСУ

В районе аэродрома вблизи Джанкоя было развернуто, по предварительным данным ВСУ, не менее восьми зенитно-ракетных систем С-400, три зенитно-ракетных комплекса С-300, пять зенитных комплексов "Панцирь-С1".
Кроме того, в районе железнодорожной станции "Азовская" производилась разгрузка 17 ББМ, 10 самоходных артиллерийских установок (САУ) "Гвоздика", семь САУ "Мста-С", две САУ "Пион", трех реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град", а также боеприпасов – и это не считая того, что под Джанкоем уже было размещено оккупантами ранее, говорят в ВСУ.
"Кроме того, на аэродроме было сосредоточено 440 ТПК (транспортно-пусковых контейнеров. – "ГОРДОН")", – говорится в сообщении.
Как добавляют в страткоме ВСУ, эти ТПК были сконцентрированы в таком количестве не столько для защиты воздушного пространства, сколько для отправки в Херсонскую и Запорожскую области для обстрелов Николаева и Запорожья.
"Особенно накануне и непосредственно 24 августа", – подчеркивают в ВСУ.
"Джанкой – это очень жирная узловая транзитная цель. И эта очень жирная цель ждала своего часа. Как и другие цели ждут своего часа. Констатируем снова нарушение правил курения в неустановленном месте", – подытожили в страткоме ВСУ.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.
Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших, проводится эвакуация населения.
Минобороны России утверждает, что "произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей", пишет ТАСС.
Сообщается, что из-за взрывов и пожара повреждено железнодорожное полотно, остановлено движение поездов из РФ в Крым. В Джанкое находится единственный крупный железнодорожный узел, который связывает Крым с материковой частью Украины (одна ветка идет на Херсон, другая – на Запорожье), инцидент может отразиться на переброске вооружения и боеприпасов оккупантов.
Кроме того, в Джанкое на территории оккупированного Россией Крыма горит трансформаторная подстанция, сообщает 16 августа в Telegrаm "Крыминформ".