В районе аэродрома вблизи Джанкоя было развернуто, по предварительным данным ВСУ, не менее восьми зенитно-ракетных систем С-400, три зенитно-ракетных комплекса С-300, пять зенитных комплексов "Панцирь-С1".

Кроме того, в районе железнодорожной станции "Азовская" производилась разгрузка 17 ББМ, 10 самоходных артиллерийских установок (САУ) "Гвоздика", семь САУ "Мста-С", две САУ "Пион", трех реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град", а также боеприпасов – и это не считая того, что под Джанкоем уже было размещено оккупантами ранее, говорят в ВСУ.

"Кроме того, на аэродроме было сосредоточено 440 ТПК (транспортно-пусковых контейнеров. – "ГОРДОН")", – говорится в сообщении.

Как добавляют в страткоме ВСУ, эти ТПК были сконцентрированы в таком количестве не столько для защиты воздушного пространства, сколько для отправки в Херсонскую и Запорожскую области для обстрелов Николаева и Запорожья.

"Особенно накануне и непосредственно 24 августа", – подчеркивают в ВСУ.

"Джанкой – это очень жирная узловая транзитная цель. И эта очень жирная цель ждала своего часа. Как и другие цели ждут своего часа. Констатируем снова нарушение правил курения в неустановленном месте", – подытожили в страткоме ВСУ.