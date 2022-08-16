Подоляк о пожаре на трансформаторной подстанции в Джанкое: Это кармическая расплата. То, что украдено, достатка не приносит

"Что такое трансформаторная станция? Они для того украли Запорожскую атомную станцию, чтобы именно через Джанкой бросать электричество в Крым. Я думаю, что это кармическая расплата. То, что украдено, достатка не приносит", – сказал он.
Комментируя взрывы на складе боеприпасов неподалеку от Джанкоя, Подоляк допустил, что, "исходя из уровня интеллекта российской армии, количество таких эксцессов будет расти, и именно в Крыму".
Глава Минобороны Украины Алексей Резников 16 августа в интервью "Голосу Америки" подчеркнул, что в Украине знают о планах оккупантов изолировать ЗАЭС от украинской энергосистемы и "переключить" ее для подачи электроэнергии во временно оккупированный Крым. Он выразил надежду, что ВСУ способны не позволить россиянам выполнить эту задачу.
Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно.
Минобороны России говорило о "возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже российские военные объяснили происходящее диверсией.
16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.
По данным росСМИ, 16 августа также прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.
9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке также произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.