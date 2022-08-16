Подоляк о пожаре на трансформаторной подстанции в Джанкое: Это кармическая расплата. То, что украдено, достатка не приносит

Подоляк допускает, что эксцессы со взрывами начнут происходить чаще именно в Крыму Фото: president.gov.ua

"Что такое трансформаторная станция? Они для того украли Запорожскую атомную станцию, чтобы именно через Джанкой бросать электричество в Крым. Я думаю, что это кармическая расплата. То, что украдено, достатка не приносит", – сказал он.

Комментируя взрывы на складе боеприпасов неподалеку от Джанкоя, Подоляк допустил, что, "исходя из уровня интеллекта российской армии, количество таких эксцессов будет расти, и именно в Крыму".

Глава Минобороны Украины Алексей Резников 16 августа в интервью "Голосу Америки" подчеркнул, что в Украине знают о планах оккупантов изолировать ЗАЭС от украинской энергосистемы и "переключить" ее для подачи электроэнергии во временно оккупированный Крым. Он выразил надежду, что ВСУ способны не позволить россиянам выполнить эту задачу.

Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно.

Минобороны России говорило о "возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже российские военные объяснили происходящее диверсией.

16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.

По данным росСМИ, 16 августа также прозвучали взрывы на военном аэродроме в поселке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма.