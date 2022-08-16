Резников рассказал, на что рассчитывают оккупанты, обстреливая Запорожскую АЭС

Он заявил, что постоянные российские обстрелы Энергодара Запорожской области и территории вокруг Запорожской АЭС – это провокация и "этакая игра на "ядерных нервах" мирового общества в целом".

Как заверил Резников, Украина не обстреливает территорию вблизи Запорожской АЭС: пережив Чернобыльскую трагедию, страна понимает уровень ядерной опасности.

Украина, сказал министр, "бьет во все колокола" и просит вмешаться не только МАГАТЭ, а все международное сообщество.

На вопрос, формализовало ли украинское командование обещание не обстреливать Запорожскую АЭС в форме приказа подчиненным, министр обороны Украины ответил, что не готов обсуждать военные приказы публично. Он также добавил, что западные партнеры доверяют заверениям Украины не подвергать Запорожскую АЭС опасности.

По мнению министра Резникова, обстреливая территорию Запорожской АЭС, россияне пытаются "держать всех в заложниках".

Глава Минобороны Украины также подчеркнул, что в Украине знают о планах оккупантов изолировать ЗАЭС от украинской энергосистемы и "переключить" ее для подачи электроэнергии во временно оккупированный Крым, – это еще одна задача блокировки станции. Министр обороны также выразил надежду, что ВСУ способны не позволить россиянам выполнить эту задачу.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины 15 августа заявили, что россияне используют Запорожскую АЭС, чтобы выиграть время для псевдореферендума.