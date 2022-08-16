Резников рассказал, на что рассчитывают оккупанты, обстреливая Запорожскую АЭС

Он заявил, что постоянные российские обстрелы Энергодара Запорожской области и территории вокруг Запорожской АЭС – это провокация и "этакая игра на "ядерных нервах" мирового общества в целом".
Как заверил Резников, Украина не обстреливает территорию вблизи Запорожской АЭС: пережив Чернобыльскую трагедию, страна понимает уровень ядерной опасности.
Украина, сказал министр, "бьет во все колокола" и просит вмешаться не только МАГАТЭ, а все международное сообщество.
На вопрос, формализовало ли украинское командование обещание не обстреливать Запорожскую АЭС в форме приказа подчиненным, министр обороны Украины ответил, что не готов обсуждать военные приказы публично. Он также добавил, что западные партнеры доверяют заверениям Украины не подвергать Запорожскую АЭС опасности.
По мнению министра Резникова, обстреливая территорию Запорожской АЭС, россияне пытаются "держать всех в заложниках".
Глава Минобороны Украины также подчеркнул, что в Украине знают о планах оккупантов изолировать ЗАЭС от украинской энергосистемы и "переключить" ее для подачи электроэнергии во временно оккупированный Крым, – это еще одна задача блокировки станции. Министр обороны также выразил надежду, что ВСУ способны не позволить россиянам выполнить эту задачу.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины 15 августа заявили, что россияне используют Запорожскую АЭС, чтобы выиграть время для псевдореферендума.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го, 6-го, 11-го, 13-го августа.
После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок. По оценке "Энергоатома", оккупанты провокационными обстрелами пытаются добиться обесточивания станции.
13 августа Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины предупредило, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить Украину. Разведка сообщила, что к стеле "Энергодар" на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с буквой Z на боку и подняли над ней сине-желтый украинский флаг.