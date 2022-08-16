В Крыму новые взрывы и черный дым на военной авиабазе под Симферополем – росСМИ

Как утверждает издание со ссылкой на очевидцев, на авиабазе, используемой российскими военными, произошло несколько взрывов. Сейчас над объектом поднимается черный дым.

"Коммерсантъ" сообщает, что местными "властями" проверяется версия с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов. Официальных сообщений об инциденте пока не последовало.

Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших, проводится эвакуация населения.

Минобороны России утверждает, что "произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позднее минобороны РФ признало взрывы в Азовском "диверсией".

Сообщается, что из-за взрывов и пожара повреждено железнодорожное полотно, остановлено движение поездов из РФ в Крым. В Джанкое находится единственный крупный железнодорожный узел, который связывает Крым с материковой частью Украины (одна ветка идет на Херсон, другая – на Запорожье), инцидент может отразиться на переброске вооружения и боеприпасов оккупантов.

Кроме того, в Джанкое горит трансформаторная подстанция.