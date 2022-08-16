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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Крыму новые взрывы и черный дым на военной авиабазе под Симферополем – росСМИ

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Над российской авиабазой в Крыму поднимается черный дым (фото иллюстративное)
Над российской авиабазой в Крыму поднимается черный дым (фото иллюстративное)
Фото: depositphotos.com

В поселке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма прозвучали взрывы на военном аэродроме, сообщает 16 августа российское деловое издание "Коммерсантъ".

Как утверждает издание со ссылкой на очевидцев, на авиабазе, используемой российскими военными, произошло несколько взрывов. Сейчас над объектом поднимается черный дым.

"Коммерсантъ" сообщает, что местными "властями" проверяется версия с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов. Официальных сообщений об инциденте пока не последовало.

Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших, проводится эвакуация населения.

Минобороны России утверждает, что "произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позднее минобороны РФ признало взрывы в Азовском "диверсией".

Сообщается, что из-за взрывов и пожара повреждено железнодорожное полотно, остановлено движение поездов из РФ в Крым. В Джанкое находится единственный крупный железнодорожный узел, который связывает Крым с материковой частью Украины (одна ветка идет на Херсон, другая – на Запорожье), инцидент может отразиться на переброске вооружения и боеприпасов оккупантов.

Кроме того, в Джанкое горит трансформаторная подстанция.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.

Теги: Россия, Крым, Украина, Симферополь, пожар, взрыв, аэродром, Минобороны, страна-агрессор, российская агрессия, Джанкой, война России против Украины, минобороны РФ, авиабаза, взрывы, российские оккупанты
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