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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак: Украинские воины – лучшие спонсоры хорошего настроения. Крым – это Украина

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Ермак: Операция "Демилитаризация" в ювелирном стиле ВСУ продолжится
Ермак: Операция "Демилитаризация" в ювелирном стиле ВСУ продолжится
Фото: president.gov.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил 16 августа в Instagrаm, что Вооруженные силы Украины "ювелирно" продолжат "демилитаризацию" российских оккупантов.

"Украинская операция "Демилитаризация" в ювелирном стиле ВСУ продолжится до полной деоккупации украинских территорий. Наши воины – лучшие спонсоры хорошего настроения. Крым – это Украина", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После взрывов в оккупированном Крыму 16 августа Ермак разместил уже вторую свою реакцию. Ранее он опубликовал рисунок с "бавовной".

Утром в районе поселка Азовское в Джанкойском районе Крыма начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших.

Минобороны России утверждает, что "произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей", пишет ТАСС.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.

9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке также произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Крым, война, Вооруженные силы Украины, ВСУ, демилитаризация, война России против Украины, Андрей Ермак, деоккупация
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