Ермак: Украинские воины – лучшие спонсоры хорошего настроения. Крым – это Украина

"Украинская операция "Демилитаризация" в ювелирном стиле ВСУ продолжится до полной деоккупации украинских территорий. Наши воины – лучшие спонсоры хорошего настроения. Крым – это Украина", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрій Єрмак (@yermak_andrii)

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После взрывов в оккупированном Крыму 16 августа Ермак разместил уже вторую свою реакцию. Ранее он опубликовал рисунок с "бавовной".

Утром в районе поселка Азовское в Джанкойском районе Крыма начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших.

Минобороны России утверждает, что "произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей", пишет ТАСС.