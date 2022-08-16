Война "неожиданно" пришла в Крым. Оккупанты и колонизаторы уже убегают – постпред президента Украины в АРК

"Крым уже давно является не только тылом и базой для РФ. Война вот так "неожиданно" пришла в Крым. Оккупанты и колонизаторы уже убегают из Крыма. Сегодня после очередного неосторожного обращения с боеприпасами оккупантами сдетонировало в Джанкойском районе. Люди прячутся по подвалам. На выезд из Крыма огромные очереди", – написала она.

Постпред президента Украины отметила, что люди не согласны с представителями оккупационных властей, что "Крыму и людям ничего не угрожает" и о "возгорании на складе боеприпасов".

"Дорогие граждане Украины, те, кто живет в Крыму, и особенно те, кто противится оккупантам все восемь лет войны. Мы обязательно освободим Крым, применяя все возможные и не запрещенные механизмы для борьбы не только за территорию, но и за вас. Уверена, вы ждете этого все годы оккупации", – заявила Ташева.

Она призвала крымчан быть осторожными.

"Прячьтесь в оборудованных местах или своих подвалах. Подготовьте нужные средства", – объяснила Ташева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших.

Минобороны России утверждает, что "произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей", пишет ТАСС.