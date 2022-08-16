ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Война "неожиданно" пришла в Крым. Оккупанты и колонизаторы уже убегают – постпред президента Украины в АРК

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ташева крымчанам: Подготовьте нужные средства
Ташева – крымчанам: Подготовьте нужные средства
Фото: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

Оккупированный Россией Крым перестал быть просто "тылом" для россиян. Об этом 16 августа заявила в Fаcebook постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, комментируя взрывы в Джанкойском районе полуострова.

"Крым уже давно является не только тылом и базой для РФ. Война вот так "неожиданно" пришла в Крым. Оккупанты и колонизаторы уже убегают из Крыма. Сегодня после очередного неосторожного обращения с боеприпасами оккупантами сдетонировало в Джанкойском районе. Люди прячутся по подвалам. На выезд из Крыма огромные очереди", – написала она.

Постпред президента Украины отметила, что люди не согласны с представителями оккупационных властей, что "Крыму и людям ничего не угрожает" и о "возгорании на складе боеприпасов".

"Дорогие граждане Украины, те, кто живет в Крыму, и особенно те, кто противится оккупантам все восемь лет войны. Мы обязательно освободим Крым, применяя все возможные и не запрещенные механизмы для борьбы не только за территорию, но и за вас. Уверена, вы ждете этого все годы оккупации", – заявила Ташева.

Она призвала крымчан быть осторожными.

"Прячьтесь в оборудованных местах или своих подвалах. Подготовьте нужные средства", – объяснила Ташева.

https://www.facebook.com/tamila.tasheva/posts/pfbid0zzEVE3mtgCs1enQJXPpVtdVtuWT8wBUwVRgy65S2dpMmez87ehmCbv1WCU9UTKcLl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших.

Минобороны России утверждает, что "произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей", пишет ТАСС.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.

9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке также произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, война, оккупация, боеприпасы, война России против Украины, взрывы, Тамила Ташева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни и показали уличное фото со звездой
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни и показали уличное фото со звездой
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников
Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников
  "Коренные крымчане, живем здесь с 2014 года". Великий снял пародию на россиянку, которая "не хочет уезжать из Крыма"
  "Коренные крымчане, живем здесь с 2014 года". Великий снял пародию на россиянку, которая "не хочет уезжать из Крыма"
"Кто-то думал, что я здесь ради пиара". 50-летний Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ
"Кто-то думал, что я здесь ради пиара". 50-летний Положинский рассказал, чему научился за три месяца службы в ВСУ
"Исполняется 64!" Мадонна в сильно облегающем платье выставила пятую точку
"Исполняется 64!" Мадонна в сильно облегающем платье выставила пятую точку
"Это не язык Путина". Звезда "Сватов" и "Папика" Капорин рассказал, почему продолжает говорить на русском
"Это не язык Путина". Звезда "Сватов" и "Папика" Капорин рассказал, почему продолжает говорить на русском
"В глазах стоят слезы". Мозговая показала, как выглядела в сложный период жизни
"В глазах стоят слезы". Мозговая показала, как выглядела в сложный период жизни
"Простой, но изысканный рецепт". Хименес-Браво поделился рецептом блюда с картофелем и грибами
"Простой, но изысканный рецепт". Хименес-Браво поделился рецептом блюда с картофелем и грибами
"Беременна. Потому что другая. Поменялась". В сети обсуждают фото Каменских, намекнувшей на возвращение в Украину
"Беременна. Потому что другая. Поменялась". В сети обсуждают фото Каменских, намекнувшей на возвращение в Украину
  Кулеба во время прогулки по Киеву угостил Гордона мороженым, которое купил у уличного продавца. Видео
  Кулеба во время прогулки по Киеву угостил Гордона мороженым, которое купил у уличного продавца. Видео G
В США прошла выставка, посвященная 25-летию сериала "Южный парк". Фото
В США прошла выставка, посвященная 25-летию сериала "Южный парк". Фото
  Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео
  Укрытие с запасом продуктов и панорамные окна. Мэр Львова Садовый показал свой двухэтажный особняк, расположенный на возвышенности. Видео
  "Я сильно поправился на тот момент. Ты ешь все подряд – бутерброды, картошка". Кулеба рассказал, как повредил ногу и почему сейчас хромает
  "Я сильно поправился на тот момент. Ты ешь все подряд – бутерброды, картошка". Кулеба рассказал, как повредил ногу и почему сейчас хромает G
Дмитрий ГОРДОН
Экс-супруг Лопес, 53-летний Марк Энтони обнародовал фото из гримерки в компании девушки
Экс-супруг Лопес, 53-летний Марк Энтони обнародовал фото из гримерки в компании девушки
  Гордон и Кулеба выбрали для интервью обувь цветов украинского флага, как ранее жены Зеленского и Байдена
  Гордон и Кулеба выбрали для интервью обувь цветов украинского флага, как ранее жены Зеленского и Байдена G
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Стало известно, в какой стране сейчас находится 40-летняя Мейхер и как зарабатывает за границей (38806)
2
Латвийский режиссер – россиянам: Ваша страна грозится сбросить на Европу атомную бомбу. Ненормально, что сюда будут приезжать ваши туристы (31487)
3
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (28444)
4
"Его фирменный стиль". Латвийский режиссер Херманис рассказал, на что жаловалась Меркель после общения с Путиным (22783)
5
63-летняя Мадонна подняла топ перед камерой. Фото (20902)
6
"Спасибо за поддержку, Баку! Такое не забывается никогда". Группа "Океан Ельзи" выступила с концертом в Азербайджане. Видео (15918)
7
Продюсируемый Тиной Кароль финалист "Танцев со звездами" Жук прокомментировал слухи о романе с артисткой (15850)
8
Ефросинина сообщила, что вернулась в Украину, и показала еду, по которой скучала. Видео (12472)
 
 
 
 