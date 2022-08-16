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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В минобороны России заявили, что взрывы на военном объекте в Крыму произошли в результате диверсии

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В минобороны России перечислили пострадавшие объекты
В минобороны России перечислили пострадавшие объекты
Фото: Минобороны России / Fаcebook

Минобороны России связало с диверсией взрывы, произошедшие 16 августа на военном объекте в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма. Об этом сообщает в Telegrаm пропагандистское агентство "РИА Новости".

По утверждению российского оборонного ведомства, "склад военного назначения" в районе Джанкоя пострадал "в результате диверсии".

В минобороны России отметили, что пострадали линия электропередачи, электростанция, железнодорожное полотно и "ряд жилых домов".

"Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии", – объявили военные РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Утром в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено железнодорожное полотно.

Минобороны России говорило о "возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей", сообщал ТАСС.

Примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.

9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке также произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, пожар, война, оккупация, боеприпасы, диверсия, Джанкой, война России против Украины, минобороны РФ, взрывы, электростанция
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