В минобороны России заявили, что взрывы на военном объекте в Крыму произошли в результате диверсии

По утверждению российского оборонного ведомства, "склад военного назначения" в районе Джанкоя пострадал "в результате диверсии".
В минобороны России отметили, что пострадали линия электропередачи, электростанция, железнодорожное полотно и "ряд жилых домов".
"Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии", – объявили военные РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено железнодорожное полотно.
Минобороны России говорило о "возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей", сообщал ТАСС.
Примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.
9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке также произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.