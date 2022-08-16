В минобороны России заявили, что взрывы на военном объекте в Крыму произошли в результате диверсии

По утверждению российского оборонного ведомства, "склад военного назначения" в районе Джанкоя пострадал "в результате диверсии".

В минобороны России отметили, что пострадали линия электропередачи, электростанция, железнодорожное полотно и "ряд жилых домов".

"Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии", – объявили военные РФ.

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Утром в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено железнодорожное полотно.

Минобороны России говорило о "возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей", сообщал ТАСС.

Примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.