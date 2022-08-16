В Крыму взрывались разгружавшиеся россиянами боеприпасы и артиллерия – журналист

На месте взрыва разгружались в том числе "Грады", отметил Цаплиенко Фото: wikipedia.org (архив)

По его данным, на станции Азовская оккупанты разгружали 17 боевых бронированных машин (ББМ), 10 самоходных артиллерийских установок (САУ) "Гвоздика", семь САУ "Мста-С", две САУ "Пион", три реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", а также боеприпасы.

"Ну вот, собственно, что взрывалось утром в Крыму, еще и повредило рашистам попутно немного железнодорожного пути", – объяснил Цаплиенко.

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Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно.

Минобороны России говорило о "возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже российские военные объяснили происходящее диверсией.

16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.