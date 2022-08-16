В Крыму взрывались разгружавшиеся россиянами боеприпасы и артиллерия – журналист

По его данным, на станции Азовская оккупанты разгружали 17 боевых бронированных машин (ББМ), 10 самоходных артиллерийских установок (САУ) "Гвоздика", семь САУ "Мста-С", две САУ "Пион", три реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", а также боеприпасы.
"Ну вот, собственно, что взрывалось утром в Крыму, еще и повредило рашистам попутно немного железнодорожного пути", – объяснил Цаплиенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 16 августа в районе поселка Азовское в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно.
Минобороны России говорило о "возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже российские военные объяснили происходящее диверсией.
16 августа примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к России не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года Россия открыто вторглась на материковую Украину в том числе с территории полуострова. Крым оккупанты используют для поддержки своих сил.
9 августа в Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке также произошли взрывы. В результате, по данным Вооруженных сил Украины, было уничтожено "гораздо больше" девяти вражеских самолетов.