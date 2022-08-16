Опубликованы спутниковые снимки склада боеприпасов россиян возле Джанкоя. Фото до и после после взрывов

Он обнародовал фото склада в Майском до взрывов – оно датировано 15 августа – и сегодняшний снимок, сделанный уже после того, как стало известно о попадании по складу боеприпасов.

New satellite images by @planet. Explosions at the Russian army ammunition depot near #Dzhankoy in the occupied Crimea. 16/08/2022@cxemu pic.twitter.com/LABop49nYy — Kyrylo Ovsianyi (@KOvsianyi) August 16, 2022

В сети распространяется видео, на котором, возможно, показан склад боеприпасов, который сегодня взорвали. На нем видно, что боеприпасы там были сложены под открытым небом.

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