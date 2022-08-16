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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Опубликованы спутниковые снимки склада боеприпасов россиян возле Джанкоя. Фото до и после после взрывов

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Взрывы вблизи Джанкоя прогремели сегодня утром
Взрывы вблизи Джанкоя прогремели сегодня утром
Скриншот: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram

Журналист "Схем" (проект "Радіо Свобода") Кирилл Овсяный вечером 16 августа в Twitter опубликовал снимки склада боеприпасов российских оккупантов в селе Майское (находится рядом с поселком Азовский Джанкойского района) в оккупированном Крыму.

Он обнародовал фото склада в Майском до взрывов – оно датировано 15 августа – и сегодняшний снимок, сделанный уже после того, как стало известно о попадании по складу боеприпасов. 

В сети распространяется видео, на котором, возможно, показан склад боеприпасов, который сегодня взорвали. На нем видно, что боеприпасы там были сложены под открытым небом.  

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Утром 16 августа глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в районе поселка Азовское (позже он уточнил, что речь о селе Майское) в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно. Примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.

Минобороны России говорило о "возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже российские военные объяснили происходящее диверсией.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, боеприпасы, спутник, Джанкой, война России против Украины, взрывы
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