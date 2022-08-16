Опубликованы спутниковые снимки склада боеприпасов россиян возле Джанкоя. Фото до и после после взрывов

Он обнародовал фото склада в Майском до взрывов – оно датировано 15 августа – и сегодняшний снимок, сделанный уже после того, как стало известно о попадании по складу боеприпасов.
New satellite images by @planet. Explosions at the Russian army ammunition depot near #Dzhankoy in the occupied Crimea. 16/08/2022@cxemu pic.twitter.com/LABop49nYy— Kyrylo Ovsianyi (@KOvsianyi) August 16, 2022
В сети распространяется видео, на котором, возможно, показан склад боеприпасов, который сегодня взорвали. На нем видно, что боеприпасы там были сложены под открытым небом.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 16 августа глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в районе поселка Азовское (позже он уточнил, что речь о селе Майское) в Крыму начались взрывы на складе с боеприпасами. Оккупационные власти украинского полуострова сообщили о двух пострадавших. В этом районе было повреждено также железнодорожное полотно. Примерно в то же время в Джанкое произошел пожар на электрической подстанции.
Минобороны России говорило о "возгорании на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже российские военные объяснили происходящее диверсией.