Оккупанты пытаются вести активные штурмовые действия на донецком направлении – Генштаб ВСУ

Об этом 16 августа в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, на славянском направлении оккупанты задействовали танки, ствольную и реактивную артиллерию для огневого воздействия, а в районах населенных пунктов Новая Дмитровка и Дубравное применили боеприпасы зажигательного действия.

Кроме того, противник безуспешно пытался вести наступательный бой вблизи Мазановки.

В то же время на донецком направлении оккупанты пытаются вести активные наступательные и штурмовые действия на краматорском, бахмутском и авдеевском направлениях.

"На краматорском направлении подразделения врага совершили обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Верхнекаменское, Григорьевка, Переездное и Раздоловка. Возле Ивано-Дарьевки при поддержке авиации противник вел безуспешные штурмовые действия. Понес потери и отступил", – говорится в сообщении.

На бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Константиновки, Соледара, Шумов, Яковлевки и Майорска, добавили в Генштабе.

"Также враг нанес авиаудары неподалеку от Яковлевки и Соледара. Пытался вести разведку боем у Вершины, после огневого поражения скрылся. Наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Соледара, Зайцево, Майорска завершились потерями и уходом, – отмечается в сообщении. – На авдеевском направлении противник, кроме обстрелов недалеко от Авдеевки, Красногоровки, Александрополя, Водяного, Опытного, Новокалинового и Новобахмутовки, нанес авиаудар возле Марьинки. Вел наступление в районе Невельского, боевые действия продолжаются".

На новопавловском и запорожском направлениях зафиксированы артобстрелы со стороны оккупантов, также враг нанес авиаудары возле Новоандреевки, Павловки и Полтавки, ведет наступление недалеко от Новомихайловки, подчеркнули в Генштабе ВСУ.

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