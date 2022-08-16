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Режиссер фильма "Мої думки тихі" выставил на аукцион ранее не представленную версию сценария этого фильма. Вырученные деньги передаст ВСУ

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"Мої думки тихі" дебютная картина Лукича
"Мої думки тихі" – дебютная картина Лукича
Фото: Antonio Lukić / Facebook

Украинский режиссер Антонио Лукич передал сценарий фильма "Мої думки тихі" на благотворительный аукцион. Об этом 15 августа на своей странице в Instagram сообщил украинский режиссер Нариман Алиев.

"Антонио Лукич предоставил сценарий ленты "Мої думки тихі" со сценами, не вошедшими в фильм. Также уникальные раскадровки и неопубликованные артматериалы к фильму. Автограф от режиссера. Все это ожидает победителя", – анонсировал лот Алиев.

Аукцион одновременно проходит в Twitter, Instagram и Facebook и завершится 18 августа. Стартовая цена лота составляет  2 тыс. грн.

Вырученные деньги будут переданы в поддержку ВСУ, а также благотворительному фонду "Художественное украинское движение".

Антонио Лукич 16 августа на своей странице в Facebook, комментируя аукцион, заявил, что лот представляет собой единственную в своем роде режиссерскую версию фильма и в таком виде ранее нигде не был представлен.

Контекст:

Ранее Нариман Алиев продал сценарий своего фильма "Домой" на таком же аукционе за 90 тыс. грн, а деньги передал на нужды ВСУ.

"Мої думки тихі" – дебютная картина Лукича. Премьера фильма в украинских кинотеатрах состоялась 16 января 2020 года. Главные роли в трагикомедии сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский. 

Картина Лукича получила награду Украинской киноакадемии в номинации "Лучший фильм".  Осенью 2020 года фильм появится на европейской стриминговий платформе HBO Europe.

Теги: фильм, аукцион, режиссер, война России против Украины, Нариман Алиев, Антонио Лукич
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