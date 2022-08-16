Режиссер фильма "Мої думки тихі" выставил на аукцион ранее не представленную версию сценария этого фильма. Вырученные деньги передаст ВСУ

"Антонио Лукич предоставил сценарий ленты "Мої думки тихі" со сценами, не вошедшими в фильм. Также уникальные раскадровки и неопубликованные артматериалы к фильму. Автограф от режиссера. Все это ожидает победителя", – анонсировал лот Алиев.

Аукцион одновременно проходит в Twitter, Instagram и Facebook и завершится 18 августа. Стартовая цена лота составляет 2 тыс. грн.

Вырученные деньги будут переданы в поддержку ВСУ, а также благотворительному фонду "Художественное украинское движение".

Антонио Лукич 16 августа на своей странице в Facebook, комментируя аукцион, заявил, что лот представляет собой единственную в своем роде режиссерскую версию фильма и в таком виде ранее нигде не был представлен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nariman Aliev (@narik_aliev)