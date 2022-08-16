  Садовый рассказал, каким было условие приезда Джоли во Львов

"Вы все же встретились с Джоли, когда она приезжала?" – спросил у Садового ведущий Слава Демин.
"Секрет, – ответил мэр Львова. – Когда она ехала в Украину, было условие, что у нее не должно быть ни единой встречи ни с одним официальным лицом".
По словам Садового, Джоли также поставила условие, что во время визита у нее не должно быть никаких посещений административных учреждений.
30 апреля 2022 года стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису сперва увидели в одной из львовских кофеен. Она также встретилась с переселенцами на вокзале во Львове, пообщалась с волонтерами и психологами, а 1 мая посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав Львовской области.
2 мая актриса покинула Украину, тайно посетив перед отъездом детский дом. 5 мая в Офисе президента Украины заявили, что организацией визита Джоли занимался глава Офиса президента Украины Ермак.