  Садовый рассказал, каким было условие приезда Джоли во Львов

"Вы все же встретились с Джоли, когда она приезжала?" – спросил у Садового ведущий Слава Демин.

"Секрет, – ответил мэр Львова. – Когда она ехала в Украину, было условие, что у нее не должно быть ни единой встречи ни с одним официальным лицом".

По словам Садового, Джоли также поставила условие, что во время визита у нее не должно быть никаких посещений административных учреждений.

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