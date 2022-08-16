Бульвар Шоубиз
 
16 августа, 2022
 
Новости

Садовый рассказал, каким было условие приезда Джоли во Львов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Джоли посетила Львов весной 2022 года
Джоли посетила Львов весной 2022 года
Фото: ЕРА

Голливудская актриса Анджелина Джоли перед своим приездом в Украину поставила организаторам ее визита несколько условий. Об этом мэр Львова Андрей Садовый рассказал в интервью, которое 15 августа опубликовано на YouTube-канале радио "Люкс ФМ".

"Вы все же встретились с Джоли, когда она приезжала?" – спросил у Садового ведущий Слава Демин.

"Секрет, – ответил мэр Львова. – Когда она ехала в Украину, было условие, что у нее не должно быть ни единой встречи ни с одним официальным лицом". 

По словам Садового, Джоли также поставила условие, что во время визита у нее не должно быть никаких посещений административных учреждений.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

30 апреля 2022 года стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису сперва увидели в одной из львовских кофеен. Она также встретилась с переселенцами на вокзале во Львове, пообщалась с волонтерами и психологами, а 1 мая посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав Львовской области.

2 мая актриса покинула Украину, тайно посетив перед отъездом детский дом. 5 мая в Офисе президента Украины заявили, что организацией визита Джоли занимался глава Офиса президента Украины Ермак.

Теги: Львов, Андрей Садовый, Анджелина Джоли, актриса, визит, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи"
  Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи"
Дмитрий ГОРДОН
  Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины
  Посол Великобритании Симмонс: Это будет тяжелая зима для многих, но самая сложная, думаю, – для Украины
Алеся БАЦМАН
  Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней
  Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Садовый рассказал, каким было условие приезда Джоли во Львов
  Садовый рассказал, каким было условие приезда Джоли во Львов
  Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа
  Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения
53-летняя Энистон показала свои пляжные фото
53-летняя Энистон показала свои пляжные фото
"Ротару бы не понравилось". Соловий обратилась к поклонникам с призывом
"Ротару бы не понравилось". Соловий обратилась к поклонникам с призывом
  53-летний Садовый о своем 16-летнем мэрстве: Коты так долго не живут
  53-летний Садовый о своем 16-летнем мэрстве: Коты так долго не живут
Квиткова в откровенном купальнике похвасталась отдыхом в Турции и напомнила, как весной перевела 1 млн грн на ВСУ
Квиткова в откровенном купальнике похвасталась отдыхом в Турции и напомнила, как весной перевела 1 млн грн на ВСУ
  "Все доедают". Клопотенко признался, что, когда работал официантом, доедал за клиентами
  "Все доедают". Клопотенко признался, что, когда работал официантом, доедал за клиентами
  Тарас Цимбалюк о расставании с женой: Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения
  Тарас Цимбалюк о расставании с женой: Я люблю свою Тину до сих пор, и мне не нужны новые отношения
"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину
"Прекрасные колени и ножки", "Расцвела". Ефросинина похвасталась отдыхом после возвращения в Украину
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после
Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео
Галкин показал, чем с утра каждый день занимаются их с Пугачевой дети. Видео
Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии
Шевчуку в РФ выписали штраф за "дискредитацию" армии
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото
Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников
Босоножки Тины Кароль, перчатки Виталия Кличко и платье Каменских. В Канаде стартовал аукцион в поддержку украинских защитников
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 