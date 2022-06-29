"Не все поняли шутку". Садовый заявил, что кофейню, где побывала Джоли, сносить не будут

По словам мэра, во время эфира он имел неосторожность пошутить, что во Львове снесут МАФ, в котором работает кофейня, как незаконно установленный.
"Шутку поняли не все, поэтому хочу объяснить. Кофейню мы не закрываем. Цель причинить вред успешному бизнесу никто не имел и не имеет. Особенно во время войны, когда экономика должна работать по полной", – объяснил Садовый.
25 июня в эфире ток-шоу "Культурная оборона" Садовый назвал кофейню "незаконным МАФом" и заявил, что "мы ее будем демонтировать".
30 апреля стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису сперва увидели в одной из львовских кофеен. Она также встретилась с переселенцами на вокзале во Львове, пообщалась с волонтерами и психологами, а 1 мая посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав Львовской области.
2 мая актриса покинула Украину, тайно посетив перед отъездом детский дом. 5 мая в Офисе президента Украины заявили, что организацией визита Джоли занимался глава Офиса президента Андрей Ермак.
Администрация кафе, которое посетила актриса, сообщила, что выручка в день ее визита составила почти 51 тыс. грн.