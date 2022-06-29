"Не все поняли шутку". Садовый заявил, что кофейню, где побывала Джоли, сносить не будут

По словам мэра, во время эфира он имел неосторожность пошутить, что во Львове снесут МАФ, в котором работает кофейня, как незаконно установленный.

"Шутку поняли не все, поэтому хочу объяснить. Кофейню мы не закрываем. Цель причинить вред успешному бизнесу никто не имел и не имеет. Особенно во время войны, когда экономика должна работать по полной", – объяснил Садовый.

25 июня в эфире ток-шоу "Культурная оборона" Садовый назвал кофейню "незаконным МАФом" и заявил, что "мы ее будем демонтировать".