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"Не все поняли шутку". Садовый заявил, что кофейню, где побывала Джоли, сносить не будут

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Садовый не собирается демонтировать кафе, где побывала Анджелина Джоли
Садовый не собирается демонтировать кафе, где побывала Анджелина Джоли
Фото: Андрій Садовий / Facebook

Заявление о демонтаже львовской кофейни, где побывала американская актриса Анджелина Джоли, было шуткой, городские власти не собираются закрывать заведение. Об этом сообщил 28 июня в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.

По словам мэра, во время эфира он имел неосторожность пошутить, что во Львове снесут МАФ, в котором работает кофейня, как незаконно установленный.

"Шутку поняли не все, поэтому хочу объяснить. Кофейню мы не закрываем. Цель причинить вред успешному бизнесу никто не имел и не имеет. Особенно во время войны, когда экономика должна работать по полной", – объяснил Садовый.

25 июня в эфире ток-шоу "Культурная оборона" Садовый назвал кофейню "незаконным МАФом" и заявил, что "мы ее будем демонтировать".

https://www.facebook.com/100044343373317/posts/pfbid02QUGu9uXhQmMqb2SqiAvopB2y6FtT4FJnjB6GQeMrYy8As3fKGYofjhJDsQEDPwZml/?d=n

Контекст:

30 апреля стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису сперва увидели в одной из львовских кофеен. Она также встретилась с переселенцами на вокзале во Львове, пообщалась с волонтерами и психологами, а 1 мая посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав Львовской области.

2 мая актриса покинула Украину, тайно посетив перед отъездом детский дом. 5 мая в Офисе президента Украины заявили, что организацией визита Джоли занимался глава Офиса президента Андрей Ермак.

Администрация кафе, которое посетила актриса, сообщила, что выручка в день ее визита составила почти 51 тыс. грн.

Теги: Львов, Украина, юмор, Андрей Садовый, Анджелина Джоли, курьез, актриса, кафе
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