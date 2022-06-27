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27 июня, 2022
 
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Садовый заявил, что кофейню во Львове, которую посетила Джоли, демонтируют

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Львовская кофейня прославилась благодаря визиту Джоли
Львовская кофейня прославилась благодаря визиту Джоли
Фото: Lviv Croissants / Facebook

Львовскую кофейню, которую в конце апреля посетила американская актриса Анджелина Джоли, демонтируют. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый во время участия в ток-шоу "Культурная оборона". Запись программы с его участием опубликована на YouTube-канале 25 июня.

По его словам, помещение, в котором расположено прославившееся кафе, было построено незаконно. 

"Понимаете, в чем проблема? Этот МАФ незаконный. И его мы будем демонтировать", – сказал мэр Львова.

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube
Контекст:

30 апреля стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису сперва увидели в одной из львовских кофеен. Она также встретилась с переселенцами на вокзале во Львове, пообщалась с волонтерами и психологами, а 1 мая посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав Львовской области.

2 мая актриса покинула Украину, тайно посетив перед отъездом детский дом. 5 мая в Офисе президента Украины заявили, что организацией визита Джоли занимался Ермак.

Администрация кафе, которое посетила актриса, сообщило, что выручка в день ее визита составила почти 51 тыс. грн

Теги: Львов, Андрей Садовый, Анджелина Джоли
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