  Садовый заявил, что кофейню во Львове, которую посетила Джоли, демонтируют

По его словам, помещение, в котором расположено прославившееся кафе, было построено незаконно.

"Понимаете, в чем проблема? Этот МАФ незаконный. И его мы будем демонтировать", – сказал мэр Львова.

ВИДЕО

Контекст:

30 апреля стало известно, что Джоли прибыла в Украину. Актрису сперва увидели в одной из львовских кофеен. Она также встретилась с переселенцами на вокзале во Львове, пообщалась с волонтерами и психологами, а 1 мая посетила учебно-реабилитационный центр "Гармония" в городе Борислав Львовской области.

2 мая актриса покинула Украину, тайно посетив перед отъездом детский дом. 5 мая в Офисе президента Украины заявили, что организацией визита Джоли занимался Ермак.

Администрация кафе, которое посетила актриса, сообщило, что выручка в день ее визита составила почти 51 тыс. грн.