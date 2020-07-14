Украинская комедия появится на стриминговой платформе HBO Europe

Режиссер украинского фильма "Мої думки тихі" Антонио Лукич намерен сделать татуировку в честь появления картины на стриминговой платформе HBO Europe.

Главные роли в фильме сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский Фото: Мої думки тихі / My Thoughts Are Silent / Facebook

Украинский фильм "Мої думки тихі" появится на европейской стриминговий платформе HBO Europe, сообщается на сайте картины в Facebook.

Релиз картины запланирован на осень 2020 года.

"Теперь это не просто первый украинский фильм о высоком чуваке, но и первый украинский фильм о высоком чуваке, который может лепить логотип HBO на свои картинки и постеры", – говорится в заявлении.

Режиссер картины Антонио Лукич на своей странице в Facebook заявил, что появление фильма на стриминговой платформе является поводом сделать татуировку.

Премьера фильма в украинских кинотеатрах состоялась 16 января. Главные роли в трагикомедии сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский.

Дебютный полнометражный фильм режиссера Антонио Лукича был отмечен Специальной премией жюри на фестивале в Карловых Варах.

На Одесском международном кинофестивале комедия "Мої думки тихі" взяла приз зрительских симпатий и премию FIPRESCI за лучший украинский фильм.

Национальная премия кинокритиков "Кіноколо" присудила фильму приз в номинации "Открытие года".

Смета фильма составила 9,2 млн грн, из которых 8,9 млн грн было выделено из госбюджета. Съемки фильма проходили в Киеве, Карпатах и Закарпатье.

3 мая картина Лукича получила награду Украинской киноакадемии в номинации "Лучший фильм".