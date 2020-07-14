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14 июля, 2020
 
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Украинская комедия появится на стриминговой платформе HBO Europe

Режиссер украинского фильма "Мої думки тихі" Антонио Лукич намерен сделать татуировку в честь появления картины на стриминговой платформе HBO Europe.

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Главные роли в фильме сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский
Главные роли в фильме сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский
Фото: Мої думки тихі / My Thoughts Are Silent / Facebook

Украинский фильм "Мої думки тихі" появится на европейской стриминговий платформе HBO Europe, сообщается на сайте картины в Facebook. 

Релиз картины запланирован на осень 2020 года. 

"Теперь это не просто первый украинский фильм о высоком чуваке, но и первый украинский фильм о высоком чуваке, который может лепить логотип HBO на свои картинки и постеры", – говорится в заявлении. 

https://www.facebook.com/MyThoughtsAreSilent/photos/a.398801280736038/629104897705674/?type=3

Режиссер картины Антонио Лукич на своей странице в Facebook заявил, что появление фильма на стриминговой платформе является поводом сделать татуировку. 

https://www.facebook.com/antonio.lukich/posts/3221954787869393

Премьера фильма в украинских кинотеатрах состоялась 16 января. Главные роли в трагикомедии сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский. 

Дебютный полнометражный фильм режиссера Антонио Лукича был отмечен Специальной премией жюри на фестивале в Карловых Варах. 

На Одесском международном кинофестивале комедия "Мої думки тихі" взяла приз зрительских симпатий и премию FIPRESCI за лучший украинский фильм.

Национальная премия кинокритиков "Кіноколо" присудила фильму приз в номинации "Открытие года". 

Смета фильма составила 9,2 млн грн, из которых 8,9 млн грн было выделено из госбюджета. Съемки фильма проходили в Киеве, Карпатах и Закарпатье. 

3 мая картина Лукича получила награду Украинской киноакадемии в номинации "Лучший фильм".

Теги: Украина, кино, фильм, Ирма Витовская-Ванца, Антонио Лукич
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