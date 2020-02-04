Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
04 февраля, 2020
 
Новости

7,2 млн грн и 77 тыс. зрителей. Результаты третьей недели проката фильма "Мої думки тихі"

Кассовые сборы на третьей неделе проката украинской трагикомедии "Мої думки тихі" не уступают сборам от премьерного показа. С момента презентации фильм посмотрели 77 тыс. украинцев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кинокомедия "Мої думки тихі" украинского режиссера Антонио Лукича получила Специальный приз жюри в Карловых Варах
Кинокомедия "Мої думки тихі" украинского режиссера Антонио Лукича получила Специальный приз жюри в Карловых Варах
Фото: Antonio Lukić / Facebook

За две недели и уик-энд фильм украинского режиссера Антонио Лукича "Мої думки тихі" собрал около 7,2 млн грн. Об этом изданию "ГОРДОН" 4 февраля сообщили в компании Arthouse Traffic. 

За это время картину посмотрели порядка 77 тыс зрителей на 59 экранах в 22 украинских городах. За первую неделю проката картина собрала 1,4 млн грн – на премьерные показы пришло 15 тыс. зрителей. 

https://www.facebook.com/ArthouseTraffic/posts/10157185990122473

Премьера фильма в украинских кинотеатрах состоялась 16 января. Главные роли в трагикомедии сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский. 

Дебютный полнометражный фильм режиссера Антонио Лукича был отмечен Специальной премией жюри на фестивале в Карловых Варах. 

На Одесском международном кинофестивале комедия "Мої думки тихі" взяла приз зрительских симпатий и премию FIPRESCI за лучший украинский фильм.

Национальная премия кинокритиков КІНОКОЛО присудила фильму приз в номинации "Открытие года". 

Смета фильма составила 9,2 млн грн, из которых 8,9 млн грн было выделено из госбюджета. Съемки фильма проходили в Киеве, Карпатах и Закарпатье. 

Теги: Украина, премия, кинопрокат, Ирма Витовская-Ванца, Антонио Лукич
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Романюк: Является ли цитирование Путина пропагандой? Если чиновник захочет что-то сделать против СМИ, по законопроекту Ткаченко “О медиа” у него будут такие инструменты
Романюк: Является ли цитирование Путина пропагандой? Если чиновник захочет что-то сделать против СМИ, по законопроекту Ткаченко “О медиа” у него будут такие инструменты
Наталия ДВАЛИ
  Илларионов: То, что Ленинград был окружен со всех сторон, а его жители обречены на голод, – это выбор Сталина
  Илларионов: То, что Ленинград был окружен со всех сторон, а его жители обречены на голод, – это выбор Сталина
Дмитрий ГОРДОН
Открытие рынка земли и расследование "мошенничества" в "ПриватБанке". Совместное заявление Украины и ЕС. Полный текст
Открытие рынка земли и расследование "мошенничества" в "ПриватБанке". Совместное заявление Украины и ЕС. Полный текст
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS