7,2 млн грн и 77 тыс. зрителей. Результаты третьей недели проката фильма "Мої думки тихі"

Кассовые сборы на третьей неделе проката украинской трагикомедии "Мої думки тихі" не уступают сборам от премьерного показа. С момента презентации фильм посмотрели 77 тыс. украинцев.

За две недели и уик-энд фильм украинского режиссера Антонио Лукича "Мої думки тихі" собрал около 7,2 млн грн. Об этом изданию "ГОРДОН" 4 февраля сообщили в компании Arthouse Traffic.

За это время картину посмотрели порядка 77 тыс зрителей на 59 экранах в 22 украинских городах. За первую неделю проката картина собрала 1,4 млн грн – на премьерные показы пришло 15 тыс. зрителей.

Премьера фильма в украинских кинотеатрах состоялась 16 января. Главные роли в трагикомедии сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский.

Дебютный полнометражный фильм режиссера Антонио Лукича был отмечен Специальной премией жюри на фестивале в Карловых Варах.

На Одесском международном кинофестивале комедия "Мої думки тихі" взяла приз зрительских симпатий и премию FIPRESCI за лучший украинский фильм.

Национальная премия кинокритиков КІНОКОЛО присудила фильму приз в номинации "Открытие года".

Смета фильма составила 9,2 млн грн, из которых 8,9 млн грн было выделено из госбюджета. Съемки фильма проходили в Киеве, Карпатах и Закарпатье.