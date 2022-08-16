Войска РФ обстреляли Запорожскую область, есть погибшая и раненые – глава ОВА

Он написал, что массированному обстрелу подвергся город Орехов.
"Враг бил из ракетных систем залпового огня в течение нескольких часов", – говорится в сообщении.
Старух написал, что в результате обстрелов погибла местная жительница, шесть человек получили ранения, трое из них – работники энергокомпании, которые восстанавливали сети.
"В результате вражеской атаки разрушениям подверглись десятки частных домов и объектов гражданской инфраструктуры. Возникли пожары, которые были ликвидированы спасателями ГСЧС", – сообщил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня регион был оккупирован россиянами почти на 60%.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.