Войска РФ обстреляли Запорожскую область, есть погибшая и раненые – глава ОВА

Он написал, что массированному обстрелу подвергся город Орехов.

"Враг бил из ракетных систем залпового огня в течение нескольких часов", – говорится в сообщении.

Старух написал, что в результате обстрелов погибла местная жительница, шесть человек получили ранения, трое из них – работники энергокомпании, которые восстанавливали сети.

"В результате вражеской атаки разрушениям подверглись десятки частных домов и объектов гражданской инфраструктуры. Возникли пожары, которые были ликвидированы спасателями ГСЧС", – сообщил глава ОВА.

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