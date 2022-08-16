СБУ заявила о задержании агента, который наводил ракетные удары по Запорожью в обмен на "должность" после захвата города

Задержанному сообщили о подозрении в госизмене и заключили под стражу Фото: ssu.gov.ua

"Агент ФСБ разведывал места дислокации и перемещения подразделений Сил обороны Украины вблизи южного фронта. Также он собирал информацию о результатах вражеских обстрелов по объектам гражданской и критической инфраструктуры Запорожья", -- говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что агента завербовал кадровый сотрудник 5-й службы ФСБ для разведывательно-взрывной деятельности. Полученные материалы оккупанты использовали для корректировки огневых ударов по Запорожью и планирования диверсий.

"В случае захвата города агрессоры обещали своему стороннику одну из руководящих должностей в оккупационной администрации. А сам злоумышленник планировал присоединиться к так называемым расстрельным группам захватчиков, чтобы пытать и убивать украинских защитников", – заявили в СБУ.

Отмечается, что для передачи разведданных агент использовал специально созданный анонимный Telegram-канал. Он получал за работу деньги электронными переводами.

В Офисе генпрокурора, что информацию о блокпостах в Запорожье, дислокации воинской части, местах ракетных попаданий и путях перемещения военной техники ВСУ подозреваемый передавал с марта по август 2022 года.. Следствие установило девять эпизодов противоправной деятельности.

Задержанному сообщили о подозрении в госизмене. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование ведет управление СБУ в Ровенской области.

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