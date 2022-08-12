"Война – не время для тщеславия и громкости заявлений". Зеленский призвал меньше говорить о деталях оборонных планов ВСУ

Зеленский призвал экспертов к ответственности за каждое слово о подготовке Украины к обороне или контрнаступлению Фото: president.gov.ua

"Хочу отметить… важную вещь для всех представителей государственной и местной власти, военной сферы и других лиц, комментирующих события на фронте, оборонный замысел командования, подготовку конкретных операций. Общее правило простое: война – это точно не время для тщеславия и громкости заявлений", – сказал президент.

Чем меньше конкретных деталей об оборонных планах Украины будет озвучено, тем это лучше будет для их реализации добавил Зеленский.

"Если вы хотите оставить по себе громкие заголовки – это одно дело. Откровенно безответственное. Если же вы хотите победы для Украины, то это другое дело, и вы должны чувствовать свою ответственность за каждое произнесенное слово о том, к чему готовится наше государство в обороне или в контрнаступлениях", – подчеркнул президент.

11 августа замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила в Facebook, что Минобороны вместе с СБУ работают над предотвращением и противодействием утечки важной военной информации – в частности, через СМИ и другие публичные коммуникации.

Она отметила, что это "срывает планы ВСУ", так как враг "корректирует свои действия и использует эту информацию против нас".

"На днях СБУ установлено, что в интервью военного с высоким званием известному изданию содержится информация, которая по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения Вооруженных сил Украины, вопросов подготовки, организации ведения боевых действий, – написала замминистра обороны. – По данному факту ведется следствие в установленном законом порядке".

В комментариях к посту Маляр пользователи называют имя генерал-майора Дмитрия Марченко, хотя замминистра обороны это не подтвердила.

Так, в интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 августа, Марченко отмечал, что Украина будет освобождать Крым военным путем, а для этого нужно уничтожить Крымский мост. Марченко также комментировал освобождение ВСУ Херсона от российских оккупантов.

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