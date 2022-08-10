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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генерал-майор Марченко: Мы будем освобождать Крым военным путем. Для этого нужно уничтожить Крымский мост

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Марченко: Никто не давал России права прийти, забрать кусок земли и сказать, что "это мое"
Марченко: Никто не давал России права прийти, забрать кусок земли и сказать, что "это мое"
Фото: Dmitry Marchenko / Facebook

Украина будет освобождать оккупированный Россией Крым военным путем. Об этом в опубликованном 10 августа интервью "РБК-Украина" заявил генерал-майор Дмитрий Марченко (позывной Марчелло), который на первых этапах полномасштабной войны руководил обороной Николаевской области.

"Мы и будем его освобождать военным путем. Никто от него не отказывался. Крым – это Украина, это наша земля, там наши люди, которые до сих пор вынуждены сидеть в оккупации. Никто не давал России права прийти, забрать кусок земли и сказать, что "это мое". Мы будем отвоевывать Крым так же, как мы будем отвоевывать Херсон, Луганск и Донецк", – подчеркнул Марченко.

Он отметил, что необходимой мерой для деоккупации полуострова является уничтожение Крымского моста. Это лишит россиян возможности поставлять в Крым резервы и усиливать свои войска с территории России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2022 году российская армия открыто вторглась на материковую часть Украины в том числе с полуострова. Она продолжает поставлять из Крыма боевую технику, наносить удары по украинским объектам и использовать крымские аэродромы для вылетов боевой авиации.

9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке вблизи Сак произошли взрывы. В минобороны РФ заявили, что произошла "детонация нескольких авиационных боеприпасов", и подчеркнули, что "никакого огневого воздействия" по аэродрому не было. Российские СМИ со ссылкой на источник в министерстве сообщили, что причиной взрывов якобы стало нарушение правил пожарной безопасности.

Оккупанты заявили об одном погибшем и девяти пострадавших вследствие происшествия.

Украина свою причастность к взрывам отрицает. "Мы здесь при чем? Это, возможно, компенсаторные механизмы неэффективного управления внутри вооруженных сил РФ", – заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Минобороны Украины напомнило "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах", призвало сохранять спокойствие и верить Вооруженным силам Украины.

Теги: Россия, Крым, Украина, война России против Украины, Крымский мост, Дмитрий Марченко, деоккупация
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