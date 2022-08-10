Генерал-майор Марченко: Мы будем освобождать Крым военным путем. Для этого нужно уничтожить Крымский мост

Марченко: Никто не давал России права прийти, забрать кусок земли и сказать, что "это мое" Фото: Dmitry Marchenko / Facebook

"Мы и будем его освобождать военным путем. Никто от него не отказывался. Крым – это Украина, это наша земля, там наши люди, которые до сих пор вынуждены сидеть в оккупации. Никто не давал России права прийти, забрать кусок земли и сказать, что "это мое". Мы будем отвоевывать Крым так же, как мы будем отвоевывать Херсон, Луганск и Донецк", – подчеркнул Марченко.

Он отметил, что необходимой мерой для деоккупации полуострова является уничтожение Крымского моста. Это лишит россиян возможности поставлять в Крым резервы и усиливать свои войска с территории России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)