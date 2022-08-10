Генерал-майор Марченко об освобождении Херсона: Это будет быстро. В ближайшее время херсонцы все увидят и услышат

Он отметил, что пока не может озвучивать конкретные даты и сроки проведения деоккупации областного центра.
"Но хочу передать херсонцам: пусть немножко потерпят, это будет не так долго, как все ожидают. Это будет быстро. Пусть еще немножко продержатся. Мы о них не забываем, никто не отказывается от своего народа, мы придем им на помощь, но пусть немного подождут. В ближайшее время они все увидят и услышат", – подчеркнул Марченко.
По его мнению, оккупантам не удастся провести в Херсоне свой "референдум", поскольку жители города демонстрируют проукраинские настроения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Херсон – единственный областной центр Украины, который российским захватчикам удалось временно оккупировать с начала полномасштабного вторжения.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.
В Херсонской ОВА сообщили 14 июля, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 44 населенных пункта в регионе.