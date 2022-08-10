Генерал-майор Марченко об освобождении Херсона: Это будет быстро. В ближайшее время херсонцы все увидят и услышат

Херсон – единственный областной центр Украины, который российским захватчикам удалось временно оккупировать с начала полномасштабного вторжения Фото: ЕРА

Он отметил, что пока не может озвучивать конкретные даты и сроки проведения деоккупации областного центра.

"Но хочу передать херсонцам: пусть немножко потерпят, это будет не так долго, как все ожидают. Это будет быстро. Пусть еще немножко продержатся. Мы о них не забываем, никто не отказывается от своего народа, мы придем им на помощь, но пусть немного подождут. В ближайшее время они все увидят и услышат", – подчеркнул Марченко.

По его мнению, оккупантам не удастся провести в Херсоне свой "референдум", поскольку жители города демонстрируют проукраинские настроения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)