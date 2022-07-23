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Из-за кого сдали Херсон, удар по Крымскому мосту, буряты, психоз. Интервью Бацман с полковником ВСУ Черным с передовой

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с заместителем командира 63-й механизированной бригады ВСУ полковником Вадимом Черным.

Во время интервью Вадим Черный говорил о настроениях в рядах ВСУ, помощи и героизме украинцев, как изменилась украинская армия за прошедшие восемь лет и чему может научить страны НАТО, о применении западного оружия, фейковой армии России, уровне подготовки и мировоззрении российских военных, жестокости бурятов, как россияне реагируют на противостояние с украинской армией и на какой технике воюют, о российских пленных, "засланном казачке", из-за которого был сдан Херсон, защите Николаева и Харькова и ударе по Крымскому мосту.

Черный также рассказал, что считает Россию страной-террористом и при возможности "сразу пристрелил бы" президента РФ Владимира Путина.

Вадим Черный родился в Очакове Николаевской области, а сегодня защищает этот регион.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Харьков, Херсон, НАТО, оружие, армия, Николаев, война, военные, пленные, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, интервью, российские военные, полковник Вадим Черный
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