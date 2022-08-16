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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский рассказал Макрону о ядерном терроризме России на Запорожской АЭС

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Зеленский говорил с Макроном о ситуации на фронте и ЗАЭС
Зеленский говорил с Макроном о ситуации на фронте и ЗАЭС
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 16 августа провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом он написал в Twitter.

"Продолжил диалог с Эммануэлем Макроном. Проинформировал о ситуации на фронте, ядерном терроризме РФ на ЗАЭС. Поблагодарил Францию за весомую оборонную поддержку. Обсудили усиление макрофинансовой помощи Украине и вызовы в сфере продовольственной безопасности", – написал он.

Зеленский также призвал увеличивать санкционное давление на Россию. Предыдущий разговор двух лидеров, как сообщали в Офисе президента, состоялся 1 августа и длился полтора часа.

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС. После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

По оценке главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Крамаренко, в случае аварии на ЗАЭС зона радиационного поражения составит около 30 тыс. км², и "фактически мы понимаем, что Запорожская область будет потеряна". Площадь потенциально загрязненной территории в случае аварии может достигнуть 2 млн км², заявил он 15 августа.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, терроризм, Запорожская область, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, война России против Украины, Эммануэль Макрон
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