Зеленский рассказал Макрону о ядерном терроризме России на Запорожской АЭС

Зеленский говорил с Макроном о ситуации на фронте и ЗАЭС Фото: president.gov.ua

"Продолжил диалог с Эммануэлем Макроном. Проинформировал о ситуации на фронте, ядерном терроризме РФ на ЗАЭС. Поблагодарил Францию за весомую оборонную поддержку. Обсудили усиление макрофинансовой помощи Украине и вызовы в сфере продовольственной безопасности", – написал он.

Зеленский также призвал увеличивать санкционное давление на Россию. Предыдущий разговор двух лидеров, как сообщали в Офисе президента, состоялся 1 августа и длился полтора часа.