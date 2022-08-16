Оккупанты сами обстреливают занятый ими Энергодар – глава Никопольской РВА

Энергодар и Запорожская АЭС находятся под контролем российских военных с начала марта Фото: Дмитро Орлов - Енергодарський міський голова / Telegram

Об этом 15 августа в Telegram сообщил глава Никопольской районной военной администрации (РВА) Евгений Евтушенко.

"На противоположном берегу продолжается постановка войск России под названием "ВСУ обстреливает город Энергодар из города Никополь". На самом деле, обстрелы производят сами войска РФ. Все это сродни созданию локального casus belli, – написал чиновник. – До нас указанные события доходят в виде звуков работы артиллерии".

По словам Евтушенко, действия оккупантов в Энергодаре теоретически "касаются местного потребителя".

Днем 15 августа об обстрелах в Энергодаре сообщал в Telegram мэр города Дмитрий Орлов.

"В Энергодаре, в районе стелы и молитвенного дома слышны звуки взрывов", – отметил городской голова.

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