Оккупанты сами обстреливают занятый ими Энергодар – глава Никопольской РВА

Об этом 15 августа в Telegram сообщил глава Никопольской районной военной администрации (РВА) Евгений Евтушенко.
"На противоположном берегу продолжается постановка войск России под названием "ВСУ обстреливает город Энергодар из города Никополь". На самом деле, обстрелы производят сами войска РФ. Все это сродни созданию локального casus belli, – написал чиновник. – До нас указанные события доходят в виде звуков работы артиллерии".
По словам Евтушенко, действия оккупантов в Энергодаре теоретически "касаются местного потребителя".
Днем 15 августа об обстрелах в Энергодаре сообщал в Telegram мэр города Дмитрий Орлов.
"В Энергодаре, в районе стелы и молитвенного дома слышны звуки взрывов", – отметил городской голова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Никополь и окрестности последние дни постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища.
Энергодар и Запорожская АЭС находятся под контролем российских военных с начала марта.
В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го, 6-го, 11-го, 13-го августа.
По оценке главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Крамаренко, в случае аварии на ЗАЭС зона радиационного поражения составит около 30 тыс. км², и "фактически мы понимаем, что Запорожская область будет потеряна". Площадь потенциально загрязненной территории в случае аварии может достигнуть 2 млн км², заявил он 15 августа.