Более 400 тыс. людей придется эвакуировать, если на Запорожской АЭС случится авария – глава Запорожской ОВА

"Если взять 50-километровую зону обязательного отселения, которая может возникнуть в результате возможной аварии на АЭС в Энергодаре, то это более 200 тыс. в нашей области и около 200 тыс. в соседней Днепропетровской области", – рассказал Старух.
Он отметил, поскольку часть территории захвачена, реализовать меры по защите населения будет тяжело. По его словам, план возможной эвакуации корректируется с учетом военной ситуации.
"Ситуация напряженная. Понимая, что такое Чернобыль, мы знаем, что пренебрегать никакой угрозой нельзя. Сейчас радиационная ситуация на АЭС стабильная, но она может поменяться в любой момент", – сказал глава ОВА.
Он также отметил, что ситуация находится под контролем центральных властей.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. После оккупанты отключили АЕС от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
По оценке главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Крамаренко, в случае аварии на ЗАЭС зона радиационного поражения составит около 30 тыс. км², и "фактически мы понимаем, что Запорожская область будет потеряна". Площадь потенциально загрязненной территории в случае аварии может достигнуть 2 млн км², заявил он 15 августа.