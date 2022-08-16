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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Более 400 тыс. людей придется эвакуировать, если на Запорожской АЭС случится авария – глава Запорожской ОВА

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Ситуация на Запорожской АЭС напряженная
Ситуация на Запорожской АЭС напряженная
Фото: EPA

В случае аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) придется эвакуировать более 400 тыс. человек. Об этом 15 августа в эфире "Апостроф TV" рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Видео интервью он опубликовал у себя в Telegram.

"Если взять 50-километровую зону обязательного отселения, которая может возникнуть в результате возможной аварии на АЭС в Энергодаре, то это более 200 тыс. в нашей области и около 200 тыс. в соседней Днепропетровской области", – рассказал Старух. 

Он отметил, поскольку часть территории захвачена, реализовать меры по защите населения будет тяжело. По его словам, план возможной эвакуации корректируется с учетом военной ситуации. 

"Ситуация напряженная. Понимая, что такое Чернобыль, мы знаем, что пренебрегать никакой угрозой нельзя. Сейчас радиационная ситуация на АЭС стабильная, но она может поменяться в любой момент", – сказал глава ОВА.

Он также отметил, что ситуация находится под контролем центральных властей. 

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, обвиняя в этом Украину. После оккупанты отключили АЕС от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

По оценке главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Крамаренко, в случае аварии на ЗАЭС зона радиационного поражения составит около 30 тыс. км², и "фактически мы понимаем, что Запорожская область будет потеряна". Площадь потенциально загрязненной территории в случае аварии может достигнуть 2 млн км², заявил он 15 августа. 

Теги: авария, захват, Днепр, угрозы, эвакуация, Запорожская АЭС, российская агрессия, война России против Украины, Энергодар
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