Более 400 тыс. людей придется эвакуировать, если на Запорожской АЭС случится авария – глава Запорожской ОВА

"Если взять 50-километровую зону обязательного отселения, которая может возникнуть в результате возможной аварии на АЭС в Энергодаре, то это более 200 тыс. в нашей области и около 200 тыс. в соседней Днепропетровской области", – рассказал Старух.

Он отметил, поскольку часть территории захвачена, реализовать меры по защите населения будет тяжело. По его словам, план возможной эвакуации корректируется с учетом военной ситуации.

"Ситуация напряженная. Понимая, что такое Чернобыль, мы знаем, что пренебрегать никакой угрозой нельзя. Сейчас радиационная ситуация на АЭС стабильная, но она может поменяться в любой момент", – сказал глава ОВА.

Он также отметил, что ситуация находится под контролем центральных властей.