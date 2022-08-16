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Саакашвили написал из Грузии: Я в плену, но сердце мое в Украине

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Саакашвили вернулся в Грузию в октябре прошлого года и сразу был задержан
Саакашвили вернулся в Грузию в октябре прошлого года и сразу был задержан
Фото: ЕРА

Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили заявляет, что хочет лично принимать участие в борьбе за свободу Украины.

Об этом говорится в письме политика, опубликованном на его Facebook-странице 16 августа. 

"Я в плену, заключенный в Грузии, но мое сердце в Украине. Мое здоровье подорвано, но хочу, чтобы сограждане украинцы знали, что меня поддерживает духовно и физически героизм наших солдат, единство народа, лидерство президента [Украины Владимира] Зеленского, поддержка всего мира Украины и моя безграничная вера в победу. Я хочу свободы для Украины и хочу непосредственно участвовать в борьбе и уверен, что украинцы своих не бросают и будут помнить обо мне", – написал Саакашвили. 

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/pfbid02Woa9dmH1tekKvCDjwqGTLAiHx5LQRMjoAZ41FZT2QcGjJMhNiQMVnaQPxmCN4nDl

Как пишет портал "Новости-Грузия", сейчас заключенный политик находится в частной клинике "Вивамед" в Тбилиси (его туда перевели из руставской тюрьмы 12 мая). За период пребывания в клинике Саакашвили похудел на 11 килограмм, сказал священник, который его посещал 10 августа. 

Мать Саакашвили Гиули Аласания говорила в мае, что медики нашли у него девять болезней. По данным бывшего заместителя генерального прокурора Украины Давида Сакварелидзе, Саакашвили могли пытаться отравить в Грузии. 

26 апреля независимые врачи заявили, что Саакашвили необходимо лечение в зарубежной клинике, так как состояние его здоровья очень тяжелое и речь идет о вероятной инвалидности и даже смерти. Окружение политика тоже настаивает на необходимости лечения за границей – для этого нужно применить положение законодательства о временном приостановлении исполнения наказания, объяснял адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе 7 июля30 июля другой адвокат Саакашвили – Валерий Гелбахиани – заявил, что Саакашвили уходит из грузинской политики

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.

1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он дважды объявлял голодовку. Первая длилась 50 дней, вторая – 20.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, война России против Украины, болезнь, адвокат
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