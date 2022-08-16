Саакашвили написал из Грузии: Я в плену, но сердце мое в Украине

Саакашвили вернулся в Грузию в октябре прошлого года и сразу был задержан Фото: ЕРА

Об этом говорится в письме политика, опубликованном на его Facebook-странице 16 августа.

"Я в плену, заключенный в Грузии, но мое сердце в Украине. Мое здоровье подорвано, но хочу, чтобы сограждане украинцы знали, что меня поддерживает духовно и физически героизм наших солдат, единство народа, лидерство президента [Украины Владимира] Зеленского, поддержка всего мира Украины и моя безграничная вера в победу. Я хочу свободы для Украины и хочу непосредственно участвовать в борьбе и уверен, что украинцы своих не бросают и будут помнить обо мне", – написал Саакашвили.

Как пишет портал "Новости-Грузия", сейчас заключенный политик находится в частной клинике "Вивамед" в Тбилиси (его туда перевели из руставской тюрьмы 12 мая). За период пребывания в клинике Саакашвили похудел на 11 килограмм, сказал священник, который его посещал 10 августа.

Мать Саакашвили Гиули Аласания говорила в мае, что медики нашли у него девять болезней. По данным бывшего заместителя генерального прокурора Украины Давида Сакварелидзе, Саакашвили могли пытаться отравить в Грузии.

26 апреля независимые врачи заявили, что Саакашвили необходимо лечение в зарубежной клинике, так как состояние его здоровья очень тяжелое и речь идет о вероятной инвалидности и даже смерти. Окружение политика тоже настаивает на необходимости лечения за границей – для этого нужно применить положение законодательства о временном приостановлении исполнения наказания, объяснял адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе 7 июля. 30 июля другой адвокат Саакашвили – Валерий Гелбахиани – заявил, что Саакашвили уходит из грузинской политики.