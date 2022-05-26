"Есть признаки, похожие на отравление". Сакварелидзе рассказал о попытке убийства Саакашвили

Об этом 25 мая в эфире телеканала "Украина 24" сообщил бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

Он отметил, что после международного и общественного давления Саакашвили из тюрьмы перевели в больницу.

"В Грузии очень методически, очень целенаправленно сегодняшняя власть… его пытается физически уничтожить. И есть также признаки, очень похожие на отравление, к сожалению. Есть признаки тяжелых достаточно диагнозов… это очень трагическая история, на самом деле. Я надеюсь, что народ очнется и освободит его из тюрьмы, потому что этого допустить просто нельзя... Это пятно, которое мы, грузины, никогда не смоем", – сказал Сакварелидзе.

Мать Саакашвили Гиули Аласания после посещения сына в клинике в Тбилиси 12 мая сообщила журналистам, что медики нашли у него девять болезней.

По ее словам, политик "с трудом передвигается", у него страшная слабость. Аласания отметила, что экс-президент "нуждается в интенсивном лечении, чтобы выжить".

13 мая она заявила, что самолет для транспортировки Саакашвили в больницу готова предоставить Польша.

26 апреля независимые врачи заявили, что находящемуся в тюрьме в Рустави Саакашвили необходимо лечение в зарубежной клинике, так как состояние его здоровья очень тяжелое и речь идет о вероятной инвалидности и даже смерти. Это связано с двумя голодовками политика.

12 мая Саакашвили перевезли из тюрьмы в частную клинику "Вивамед" в Тбилиси.