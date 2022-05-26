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"Есть признаки, похожие на отравление". Сакварелидзе рассказал о попытке убийства Саакашвили

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Власти Грузии пытаются физически уничтожить Саакашвили (на фото), отметил Сакварелидзе
Власти Грузии пытаются физически уничтожить Саакашвили (на фото), отметил Сакварелидзе
Фото: EPA

Состояние здоровья находящегося под стражей в Грузии бывшего президента страны, главы Исполкома реформ в Украине Михаила Саакашвили тяжелое, есть признаки, что его пытались отравить.

Об этом 25 мая в эфире телеканала "Украина 24" сообщил бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

Он отметил, что после международного и общественного давления Саакашвили из тюрьмы перевели в больницу.

"В Грузии очень методически, очень целенаправленно сегодняшняя власть… его пытается физически уничтожить. И есть также признаки, очень похожие на отравление, к сожалению. Есть признаки тяжелых достаточно диагнозов… это очень трагическая история, на самом деле. Я надеюсь, что народ очнется и освободит его из тюрьмы, потому что этого допустить просто нельзя... Это пятно, которое мы, грузины, никогда не смоем", – сказал Сакварелидзе.

Мать Саакашвили Гиули Аласания после посещения сына в клинике в Тбилиси 12 мая сообщила журналистам, что медики нашли у него девять болезней.

По ее словам, политик "с трудом передвигается", у него страшная слабость. Аласания отметила, что экс-президент "нуждается в интенсивном лечении, чтобы выжить".

13 мая она заявила, что самолет для транспортировки Саакашвили в больницу готова предоставить Польша.

26 апреля независимые врачи заявили, что находящемуся в тюрьме в Рустави Саакашвили необходимо лечение в зарубежной клинике, так как состояние его здоровья очень тяжелое и речь идет о вероятной инвалидности и даже смерти. Это связано с двумя голодовками политика.

12 мая Саакашвили перевезли из тюрьмы в частную клинику "Вивамед" в Тбилиси.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.

1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Саакашвили заявил 13 января 2022 года в суде, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье.

Второй раз Саакашвили объявил голодовку 21 февраля. "Эхо Кавказа" сообщало, что политик голодал 20 дней.

Теги: Украина, Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, тюрьма, арест, больница, отравление, лечение, госпиталь, Давид Сакварелидзе, болезнь, президент, власть, Гиули Аласания
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