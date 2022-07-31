Саакашвили уходит из грузинской политики – адвокат

Саакашвили пока не комментировал заявление своего адвоката Фото: EPA

"Главной задачей повестки дня стало сохранение его жизни, выживание. Исходя из этого, все другие вопросы были сняты, в том числе политика. Он вообще уходит из грузинской политики – не только из "Единого национального движения", но и из грузинской политики. Сейчас стоит вопрос жизни и смерти, а не политики", – сказал адвокат.

Сам политик пока не комментировал заявление своего адвоката.

26 апреля независимые врачи заявили, что Саакашвили необходимо лечение в зарубежной клинике, так как состояние его здоровья очень тяжелое и речь идет о вероятной инвалидности и даже смерти.

12 мая политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси. Мать Саакашвили Гиули Аласания после посещения сына в клинике в тот же день сказала, что медики нашли у него девять болезней. По данным бывшего заместителя генерального прокурора Украины Давида Сакварелидзе, Саакашвили могли пытаться отравить в Грузии. "В Грузии очень методически, очень целенаправленно сегодняшняя власть… его пытается физически уничтожить", – сказал Сакварелидзе 25 мая.

7 июля адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что состояние здоровья политика крайне тяжелое. По мнению защитника, политика необходимо вывезти на лечение за границей, для этого нужно применить положение законодательства о временном приостановлении исполнения наказания.