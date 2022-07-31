Саакашвили уходит из грузинской политики – адвокат

"Главной задачей повестки дня стало сохранение его жизни, выживание. Исходя из этого, все другие вопросы были сняты, в том числе политика. Он вообще уходит из грузинской политики – не только из "Единого национального движения", но и из грузинской политики. Сейчас стоит вопрос жизни и смерти, а не политики", – сказал адвокат.
Сам политик пока не комментировал заявление своего адвоката.
26 апреля независимые врачи заявили, что Саакашвили необходимо лечение в зарубежной клинике, так как состояние его здоровья очень тяжелое и речь идет о вероятной инвалидности и даже смерти.
12 мая политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси. Мать Саакашвили Гиули Аласания после посещения сына в клинике в тот же день сказала, что медики нашли у него девять болезней. По данным бывшего заместителя генерального прокурора Украины Давида Сакварелидзе, Саакашвили могли пытаться отравить в Грузии. "В Грузии очень методически, очень целенаправленно сегодняшняя власть… его пытается физически уничтожить", – сказал Сакварелидзе 25 мая.
7 июля адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что состояние здоровья политика крайне тяжелое. По мнению защитника, политика необходимо вывезти на лечение за границей, для этого нужно применить положение законодательства о временном приостановлении исполнения наказания.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.
1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.
19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.
Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.
30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.
Саакашвили заявил 13 января 2022 года в суде, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье.
Второй раз Саакашвили объявил голодовку 21 февраля. "Эхо Кавказа" сообщало, что политик голодал 20 дней.