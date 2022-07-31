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ПОЛИТИКА

Саакашвили уходит из грузинской политики – адвокат

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Саакашвили пока не комментировал заявление своего адвоката
Саакашвили пока не комментировал заявление своего адвоката
Фото: EPA

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили решил уйти из грузинской политики по состоянию здоровья, заявил в комментарии каналу Imedi 30 июля его адвокат Валерий Гелбахиани.

"Главной задачей повестки дня стало сохранение его жизни, выживание. Исходя из этого, все другие вопросы были сняты, в том числе политика. Он вообще уходит из грузинской политики – не только из "Единого национального движения", но и из грузинской политики. Сейчас стоит вопрос жизни и смерти, а не политики", – сказал адвокат.

Сам политик пока не комментировал заявление своего адвоката.

26 апреля независимые врачи заявили, что Саакашвили необходимо лечение в зарубежной клинике, так как состояние его здоровья очень тяжелое и речь идет о вероятной инвалидности и даже смерти.

12 мая политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси. Мать Саакашвили Гиули Аласания после посещения сына в клинике в тот же день сказала, что медики нашли у него девять болезней. По данным бывшего заместителя генерального прокурора Украины Давида Сакварелидзе, Саакашвили могли пытаться отравить в Грузии. "В Грузии очень методически, очень целенаправленно сегодняшняя власть… его пытается физически уничтожить", – сказал Сакварелидзе 25 мая. 

7 июля адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил, что состояние здоровья политика крайне тяжелоеПо мнению защитника, политика необходимо вывезти на лечение за границей, для этого нужно применить положение законодательства о временном приостановлении исполнения наказания.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.

1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Саакашвили заявил 13 января 2022 года в суде, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье.

Второй раз Саакашвили объявил голодовку 21 февраля. "Эхо Кавказа" сообщало, что политик голодал 20 дней.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, политика, Единое национальное движение
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