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ПОЛИТИКА

Состояние Саакашвили крайне тяжелое. У него почернело лицо – адвокат

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Саакашвили нужно лечить за границей, говорит адвокат
Саакашвили нужно лечить за границей, говорит адвокат
Фото: ЕРА (архивное)

Состояние здоровья третьего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили крайне тяжелое. Об этом его адвокат Шалва Хачапуридзе заявил 7 июля, пишет "Интерфакс-Украина".

"Состояние Саакашвили крайне тяжелое. У него почернело лицо, появились пигменты, руки в морщинах. Цвет его лица – как у человека, умершего два-три дня назад", – сказал он. 

По мнению Хачапуридзе, политика необходимо вывезти на лечение за границей, для этого нужно применить положение законодательства о временном приостановлении исполнения наказания. 

26 апреля независимые врачи заявили, что Саакашвили необходимо лечение в зарубежной клинике, так как состояние его здоровья очень тяжелое и речь идет о вероятной инвалидности и даже смерти.

12 мая политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси. Мать Саакашвили Гиули Аласания после посещения сына в клинике в тот же день сказала, что медики нашли у него девять болезней. По данным бывшего заместителя генерального прокурора Украины Давида Сакварелидзе, Саакашвили могли пытаться отравить в Грузии. "В Грузии очень методически, очень целенаправленно сегодняшняя власть… его пытается физически уничтожить", – сказал Сакварелидзе 25 мая. 

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.

1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Саакашвили заявил 13 января 2022 года в суде, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье.

Второй раз Саакашвили объявил голодовку 21 февраля. "Эхо Кавказа" сообщало, что политик голодал 20 дней.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, Тбилиси, болезнь, адвокат
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