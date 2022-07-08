Состояние Саакашвили крайне тяжелое. У него почернело лицо – адвокат

Саакашвили нужно лечить за границей, говорит адвокат Фото: ЕРА (архивное)

"Состояние Саакашвили крайне тяжелое. У него почернело лицо, появились пигменты, руки в морщинах. Цвет его лица – как у человека, умершего два-три дня назад", – сказал он.

По мнению Хачапуридзе, политика необходимо вывезти на лечение за границей, для этого нужно применить положение законодательства о временном приостановлении исполнения наказания.

26 апреля независимые врачи заявили, что Саакашвили необходимо лечение в зарубежной клинике, так как состояние его здоровья очень тяжелое и речь идет о вероятной инвалидности и даже смерти.

12 мая политика перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси. Мать Саакашвили Гиули Аласания после посещения сына в клинике в тот же день сказала, что медики нашли у него девять болезней. По данным бывшего заместителя генерального прокурора Украины Давида Сакварелидзе, Саакашвили могли пытаться отравить в Грузии. "В Грузии очень методически, очень целенаправленно сегодняшняя власть… его пытается физически уничтожить", – сказал Сакварелидзе 25 мая.