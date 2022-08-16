Оккупанты днем из РСЗО и артиллерии ударили по жилым кварталам Никополя, есть пострадавшие – глава Днепропетровской ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.
"Ударили по жилым кварталам Никополя. В город прилетели 20 реактивных снарядов из "Градов" и 10 – из ствольной артиллерии, – написал руководитель ОВА. – Предварительно четыре человека ранены. Один из них госпитализирован".
По словам Резниченко, в Никополе изуродовано несколько частных домов, еще в нескольких произошло возгорание.
Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram рекомендовал жителям райцентра "лучше не находиться на улицах без необходимости" 16 августа.
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Российские оккупанты с 12 июля системно обстреливают Никополь и Никопольский район, сообщал Евтушенко. Он предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.