"Ночь массовых атак". Россияне ночью ударили по Днепропетровской области из "Градов" и С-300

В Никополе снаряды попали по территории предприятий Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

Никопольский район россияне, по его словам, атаковали из "Градов".

"В Никополь прилетели 20 реактивных снарядов. Потерпели разрушения склады, цеха и админпомещение промышленного предприятия. Погибших и раненых нет", – написал он.

По информации главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко, оккупанты обстреливали город с другого берега Днепра около 4.00.

Еще 20 реактивных снарядов, отметил Резниченко, попали в Марганецкую общину. Там обошлось без разрушений и пострадавших.

В Покровской общине из-за вражеских обстрелов повреждено предприятие энергетической инфраструктуры. Предварительно никто не пострадал.

По Синельниковскому району российская армия ударила четырьмя ракетами С-300. Разрушен объект социальной инфраструктуры. Детали прилета выясняются.

"Одну российскую ракету – X-59 – наши военные этой ночью над областью сбили", – добавил Резниченко.

Вечером 14 августа оккупанты также нанесли удар по Никопольскому району из РСЗО "Град".