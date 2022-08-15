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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ночь массовых атак". Россияне ночью ударили по Днепропетровской области из "Градов" и С-300

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В Никополе снаряды попали по территории предприятий
В Никополе снаряды попали по территории предприятий
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

Российские оккупанты ночью на 15 августа обстреляли два района Днепропетровской области – Синельниковский и Никопольский. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Никопольский район россияне, по его словам, атаковали из "Градов".

"В Никополь прилетели 20 реактивных снарядов. Потерпели разрушения склады, цеха и админпомещение промышленного предприятия. Погибших и раненых нет", – написал он.

По информации главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко, оккупанты обстреливали город с другого берега Днепра около 4.00.

Еще 20 реактивных снарядов, отметил Резниченко, попали в Марганецкую общину. Там обошлось без разрушений и пострадавших.

В Покровской общине из-за вражеских обстрелов повреждено предприятие энергетической инфраструктуры. Предварительно никто не пострадал.

По Синельниковскому району российская армия ударила четырьмя ракетами С-300. Разрушен объект социальной инфраструктуры. Детали прилета выясняются.

"Одну российскую ракету – X-59 – наши военные этой ночью над областью сбили", – добавил Резниченко. 

Вечером 14 августа оккупанты также нанесли удар по Никопольскому району из РСЗО "Град".

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Никополь и окрестности с июля постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища. Евтушенко предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.

Теги: Днепропетровская область, Град, РСЗО, Никополь, Синельниково, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, разрушения, Марганец
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