"Ночь массовых атак". Россияне ночью ударили по Днепропетровской области из "Градов" и С-300

Никопольский район россияне, по его словам, атаковали из "Градов".
"В Никополь прилетели 20 реактивных снарядов. Потерпели разрушения склады, цеха и админпомещение промышленного предприятия. Погибших и раненых нет", – написал он.
По информации главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко, оккупанты обстреливали город с другого берега Днепра около 4.00.
Еще 20 реактивных снарядов, отметил Резниченко, попали в Марганецкую общину. Там обошлось без разрушений и пострадавших.
В Покровской общине из-за вражеских обстрелов повреждено предприятие энергетической инфраструктуры. Предварительно никто не пострадал.
По Синельниковскому району российская армия ударила четырьмя ракетами С-300. Разрушен объект социальной инфраструктуры. Детали прилета выясняются.
"Одну российскую ракету – X-59 – наши военные этой ночью над областью сбили", – добавил Резниченко.
Вечером 14 августа оккупанты также нанесли удар по Никопольскому району из РСЗО "Град".
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Никополь и окрестности с июля постоянно обстреливаются со стороны временно оккупированного Энергодара Запорожской области, находящегося на другом берегу Каховского водохранилища. Евтушенко предложил жителям Никополя временно покинуть город из-за регулярных обстрелов.