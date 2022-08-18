Генсек ООН выступил в университете во Львове

"Сегодня многие люди думают, что важны только правительства, но, наоборот, вклад гражданского общества и академических кругов имеет все большее значение для развития современных демократий. Это заведение внесло важный вклад в [составление] Устава ООН. Один из представителей [ЛНУ] участвовал в разработке устава, и здесь обсуждались его ценности. Также [ЛНУ внес вклад] в исследования о Холокосте и несколько очень важных аспектов анализа нарушений прав человека и геноцида", – цитирует Гуттериша официальный сайт ООН.

Контекст:

Гуттериш приехал во Львов 17 августа. Сегодня он должен провести в городе встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, посвященную отражению российской агрессии.

Это второй визит генсека ООН в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Он приезжал в Киев в конце апреля. Россия в тот день нанесла по столице Украины ракетный удар.