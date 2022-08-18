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Генсек ООН выступил в университете во Львове

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Гутерриш прибыл во Львов 17 августа, сегодня он должен провести встречу с президентом Украины
Гутерриш прибыл во Львов 17 августа, сегодня он должен провести встречу с президентом Украины
Фото: UN Spokesperson / Twitter

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш 18 августа во время поездки во Львов посетил факультет международных отношений Львовского национального университета, сообщила его пресс-служба в Twitter.

"Сегодня многие люди думают, что важны только правительства, но, наоборот, вклад гражданского общества и академических кругов имеет все большее значение для развития современных демократий. Это заведение внесло важный вклад в [составление] Устава ООН. Один из представителей [ЛНУ] участвовал в разработке устава, и здесь обсуждались его ценности. Также [ЛНУ внес вклад] в исследования о Холокосте и несколько очень важных аспектов анализа нарушений прав человека и геноцида", – цитирует Гуттериша официальный сайт ООН.

Контекст:

Гуттериш приехал во Львов 17 августаСегодня он должен провести в городе встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, посвященную отражению российской агрессии.

Это второй визит генсека ООН в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Он приезжал в Киев в конце апреля. Россия в тот день нанесла по столице Украины ракетный удар.

Теги: Россия, Львов, Украина, Реджеп Эрдоган, ООН, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Антониу Гутерриш
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