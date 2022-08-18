Эрдоган прибыл во Львов. Это его первый визит в Украину за время полномасштабного вторжения РФ

Эрдоган прилетел в Польшу, а оттуда поехал во Львов Фото: ЕРА (архив)

Он прилетел на самолете в польский Жешув, а затем отправился во Львов наземным транспортом.

Сегодня Эрдоган встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл во Львов ранее. Потом состоится трехстороння встреча Эрдогана, Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша (он приехал во Львов накануне).

По итогам переговоров планируется пресс-конференция.