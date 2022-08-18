Эрдоган прибыл во Львов. Это его первый визит в Украину за время полномасштабного вторжения РФ

Он прилетел на самолете в польский Жешув, а затем отправился во Львов наземным транспортом.
Сегодня Эрдоган встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл во Львов ранее. Потом состоится трехстороння встреча Эрдогана, Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша (он приехал во Львов накануне).
По итогам переговоров планируется пресс-конференция.
Для Эрдогана это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Гутерриш уже приезжал в Киев за этот период (в конце апреля). Россия в тот день нанесла по столице ракетный удар.
В управлении коммуникаций президента Турции сообщали, что Гутерриш, Зеленский и Эрдоган будут обсуждать шаги, которые могут быть предприняты для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем. Также президенты Украины и Турции будут говорить об аспектах двусторонних отношений на уровне стратегического партнерства.
Кроме того, ожидается, что 19 августа Гутерриш посетит Одессу.