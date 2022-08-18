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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эрдоган прибыл во Львов. Это его первый визит в Украину за время полномасштабного вторжения РФ

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Эрдоган прилетел в Польшу, а оттуда поехал во Львов
Эрдоган прилетел в Польшу, а оттуда поехал во Львов
Фото: ЕРА (архив)

Президент Турции Реджеп Эрдоган 18 августа прибыл в Украину, сообщает агентство "Анадолу".

Он прилетел на самолете в польский Жешув, а затем отправился во Львов наземным транспортом. 

Сегодня Эрдоган встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл во Львов ранее. Потом состоится трехстороння встреча Эрдогана, Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша (он приехал во Львов накануне). 

По итогам переговоров планируется пресс-конференция. 

Контекст:

Для Эрдогана это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Гутерриш уже приезжал в Киев за этот период (в конце апреля). Россия в тот день нанесла по столице ракетный удар.

В управлении коммуникаций президента Турции сообщали, что Гутерриш, Зеленский и Эрдоган будут обсуждать шаги, которые могут быть предприняты для прекращения украинско-российской войны дипломатическим путем. Также президенты Украины и Турции будут говорить об аспектах двусторонних отношений на уровне стратегического партнерства.

Кроме того, ожидается, что 19 августа Гутерриш посетит Одессу

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Львов, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, пресс-конференция, Антониу Гутерриш, визит, встреча
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