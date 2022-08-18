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Турция и Израиль договорились о восстановлении дипломатических отношений

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Эрдоган отметил, что послов назначат "в кратчайшие сроки"
Эрдоган отметил, что послов назначат "в кратчайшие сроки"
Фото: ЕРА

Турция и Израиль договорились о восстановлении дипломатических отношений и вскоре назначат послов в этих странах, заявил 17 августа глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в Анкаре на совместном брифинге с главой МИД Казахстана Жээнбеком Кулубаевым. Об этом сообщило государственное турецкое агентство "Анадолу".

"Шаги, которые мы предпринимаем для нормализации отношений, включают взаимное переназначение послов. [...] Начали работу по назначению послов", – сказал Чавушоглу.

По его словам, процедура восстановления дипотношений между Израилем и Турцией начнется после того, как обе страны представят имена послов.

Чавушоглу подчеркнул, что, "несмотря на данный шаг, Анкара продолжит защищать права палестинцев".

Турция и Израиль намерены провести в сентябре заседание совместной экономической комиссии.

Ранее о решении полностью восстановить дипломатические отношения говорил премьер-министр Израиля Яир Лапид, отмечает "Анадолу".

"Возобновление отношений с Турцией является важным шагом для региональной стабильности и очень значимым в экономическом плане для граждан Израиля", – процитировало агентство главу правительства Израиля.

Также состоялся телефонный разговор между Лапидом и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщило "Анадолу".

"Эрдоган выразил удовлетворение прогрессом турецко-израильских отношений в рамках, согласованных в ходе визитов президента Израиля Исаака Герцога и премьер-министра Израиля Яира Лапида в Турцию. Касаясь объявленного сегодня решения о взаимном назначении послов, президент Эрдоган сказал, что стороны предпримут необходимые шаги для назначения новых послов в кратчайшие сроки", – написало агентство.

Контекст:

Дипломатические отношения между Турцией и Израилем прерывались несколько раз.

В 2010 году это произошло после инцидента с турецким судном "Мави Мармара", которое пыталось прорвать морскую блокаду сектора Газа и было перехвачено израильскими силами. Погибли 10 турецких активистов, поддерживавших Палестину. Израиль объяснил проведение рейда проверкой судна на предмет наличия оружия.

Страны отозвали послов осенью 2011 года.

28 июня 2016 года главы дипломатических ведомств Турции и Израиля подписали соглашение о полном восстановлении отношений.

Отношения Турции и Израиля снова испортились после того, как 14 мая 2018 года в Иерусалиме открылось американское дипведомство. Тогда Турция выслала израильского посла из Анкары.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, Израиль, Палестина, телефоны, дипломатические отношения, Мевлют Чавушоглу, Анкара, дипломаты, МИД Турции, премьер-министр, назначение, посол, Яир Лапид
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