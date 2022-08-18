Турция и Израиль договорились о восстановлении дипломатических отношений

Эрдоган отметил, что послов назначат "в кратчайшие сроки" Фото: ЕРА

"Шаги, которые мы предпринимаем для нормализации отношений, включают взаимное переназначение послов. [...] Начали работу по назначению послов", – сказал Чавушоглу.

По его словам, процедура восстановления дипотношений между Израилем и Турцией начнется после того, как обе страны представят имена послов.

Чавушоглу подчеркнул, что, "несмотря на данный шаг, Анкара продолжит защищать права палестинцев".

Турция и Израиль намерены провести в сентябре заседание совместной экономической комиссии.

Ранее о решении полностью восстановить дипломатические отношения говорил премьер-министр Израиля Яир Лапид, отмечает "Анадолу".

"Возобновление отношений с Турцией является важным шагом для региональной стабильности и очень значимым в экономическом плане для граждан Израиля", – процитировало агентство главу правительства Израиля.

Также состоялся телефонный разговор между Лапидом и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщило "Анадолу".

"Эрдоган выразил удовлетворение прогрессом турецко-израильских отношений в рамках, согласованных в ходе визитов президента Израиля Исаака Герцога и премьер-министра Израиля Яира Лапида в Турцию. Касаясь объявленного сегодня решения о взаимном назначении послов, президент Эрдоган сказал, что стороны предпримут необходимые шаги для назначения новых послов в кратчайшие сроки", – написало агентство.