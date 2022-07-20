Сирия разрывает дипломатические отношения с Украиной

"Сирия напоминает, что украинское правительство разорвало отношения с Сирией в 2018 года, когда отказалось продлить резидентскую визу сирийских дипломатов, работающих в посольстве Сирии в Киеве, что привело к приостановке работы посольства из-за враждебной позиции Киева", – говорится в заявлении.
Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Сирийской Арабской Республикой в ответ на решение последней признать "независимость" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
В связи с преступлениями режима Башара Асада против сирийского народа Украина закрыла свое посольство в Дамаске еще в 2016 году, а также в 2018 году приказала закрыть посольство Сирии в Киеве. Защиту интересов украинцев в Сирии осуществляет посольство Украины в Ливане.
О том, что Сирия признала "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР", 29 июня сообщило сирийское государственное новостное агентство Sana со ссылкой на министерство иностранных дел Сирии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Россия все же выдавила из Сирии" это признание, и назвал ситуацию "ничтожной историей".
До сих пор, кроме России, "ЛНР" и "ДНР" признали в качестве государств Абхазия и Южная Осетия, которые сами признаны лишь несколькими странами ООН.