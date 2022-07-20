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Сирия разрывает дипломатические отношения с Украиной

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Сирия после разрыва Украиной дипотношений пошла на симметричный шаг
Сирия после разрыва Украиной дипотношений пошла на симметричный шаг
Фото: depositphotos.com

Власти Сирии решили разорвать дипломатические отношения с Украиной согласно принципу взаимности в международных отношениях. Об этом сообщает 20 июля сирийское государственное информагентство SANA.

"Сирия напоминает, что украинское правительство разорвало отношения с Сирией в 2018 года, когда отказалось продлить резидентскую визу сирийских дипломатов, работающих в посольстве Сирии в Киеве, что привело к приостановке работы посольства из-за враждебной позиции Киева", – говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Сирийской Арабской Республикой в ответ на решение последней признать "независимость" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В связи с преступлениями режима Башара Асада против сирийского народа Украина закрыла свое посольство в Дамаске еще в 2016 году, а также в 2018 году приказала закрыть посольство Сирии в Киеве. Защиту интересов украинцев в Сирии осуществляет посольство Украины в Ливане.

Контекст:

О том, что Сирия признала "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР", 29 июня сообщило сирийское государственное новостное агентство Sana со ссылкой на министерство иностранных дел Сирии. 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Россия все же выдавила из Сирии" это признание, и назвал ситуацию "ничтожной историей".

До сих пор, кроме России, "ЛНР" и "ДНР" признали в качестве государств Абхазия и Южная Осетия, которые сами признаны лишь несколькими странами ООН.

Теги: Донецк, Украина, Сирия, посольство, ДНР, дипломатические отношения, дипломаты, посольство Украины, Дамаск, ЛНР
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