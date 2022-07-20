Сирия разрывает дипломатические отношения с Украиной

"Сирия напоминает, что украинское правительство разорвало отношения с Сирией в 2018 года, когда отказалось продлить резидентскую визу сирийских дипломатов, работающих в посольстве Сирии в Киеве, что привело к приостановке работы посольства из-за враждебной позиции Киева", – говорится в заявлении.

Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Сирийской Арабской Республикой в ответ на решение последней признать "независимость" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В связи с преступлениями режима Башара Асада против сирийского народа Украина закрыла свое посольство в Дамаске еще в 2016 году, а также в 2018 году приказала закрыть посольство Сирии в Киеве. Защиту интересов украинцев в Сирии осуществляет посольство Украины в Ливане.