Зеленский, Эрдоган и Гутерриш во Львове скоординировали действия по ключевым вопросам и договорились, кто что делает дальше – Кулеба

Видео он опубликовал в Facebook.
"Президенты Украины и Турции и генеральный секретарь ООН. Подозреваю, что до завершения этой войны от скоординированности и решений этой тройки будет зависеть решение многих проблем дипломатическим путем. Между ними есть взаимопонимание – это главное. Президенты и генеральный секретарь ООН скоординировали не просто позиции, а свои действия по ключевым вопросам. Это "зерновой коридор", Запорожская АЭС и, безусловно, освобождение наших пленных. То есть речь идет не просто о том, что поговорили", – рассказал Кулеба, подчеркнув, что собеседники договорились, "кто что делает дальше".
Кулеба отметил, что ему очень импонирует личная вовлеченность Эрдогана и Гутерриша в процесс.
"Неформально подходят, неповерхностно. Действительно искренне сопереживают и хотят решить проблему", – добавил глава МИД.
Гутерриш прибыл во Львов 17 августа, Эрдоган – 18-го. Для Эрдогана это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Гутерриш уже приезжал в Киев за этот период (в конце апреля).
Зеленский сегодня провел во Львове двусторонние переговоры Гутерришем и с Эрдоганом. С генсеком ООН Зеленский обсуждал реализацию "зерновой инициативы", вопросы депортации украинцев и освобождения из плена украинских военнослужащих и медиков, с президентом Турции говорил об увеличении объемов экспорта украинского продовольствия, ситуации на ЗАЭС и оборонном сотрудничестве.
После двусторонних переговоров состоялась трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша, она, как пишет "Анадолу", проходила в закрытом формате и длилась 40 минут.