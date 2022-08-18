Зеленский, Эрдоган и Гутерриш во Львове скоординировали действия по ключевым вопросам и договорились, кто что делает дальше – Кулеба

Видео он опубликовал в Facebook.

"Президенты Украины и Турции и генеральный секретарь ООН. Подозреваю, что до завершения этой войны от скоординированности и решений этой тройки будет зависеть решение многих проблем дипломатическим путем. Между ними есть взаимопонимание – это главное. Президенты и генеральный секретарь ООН скоординировали не просто позиции, а свои действия по ключевым вопросам. Это "зерновой коридор", Запорожская АЭС и, безусловно, освобождение наших пленных. То есть речь идет не просто о том, что поговорили", – рассказал Кулеба, подчеркнув, что собеседники договорились, "кто что делает дальше".

Кулеба отметил, что ему очень импонирует личная вовлеченность Эрдогана и Гутерриша в процесс.

"Неформально подходят, неповерхностно. Действительно искренне сопереживают и хотят решить проблему", – добавил глава МИД.