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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский, Эрдоган и Гутерриш во Львове скоординировали действия по ключевым вопросам и договорились, кто что делает дальше – Кулеба

Кулеба отметил, что Эрдоган и Гутерриш "действительно искренне сопереживают и хотят решить проблему"
Кулеба отметил, что Эрдоган и Гутерриш "действительно искренне сопереживают и хотят решить проблему"
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 августа записал обращение о "закулисье" встреч президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во Львове.

Видео он опубликовал в Facebook. 

"Президенты Украины и Турции и генеральный секретарь ООН. Подозреваю, что до завершения этой войны от скоординированности и решений этой тройки будет зависеть решение многих проблем дипломатическим путем. Между ними есть взаимопонимание – это главное. Президенты и генеральный секретарь ООН скоординировали не просто позиции, а свои действия по ключевым вопросам. Это "зерновой коридор", Запорожская АЭС и, безусловно, освобождение наших пленных. То есть речь идет не просто о том, что поговорили", – рассказал Кулеба, подчеркнув, что собеседники договорились, "кто что делает дальше". 

Кулеба отметил, что ему очень импонирует личная вовлеченность Эрдогана и Гутерриша в процесс. 

"Неформально подходят, неповерхностно. Действительно искренне сопереживают и хотят решить проблему", – добавил глава МИД. 

Контекст:

Гутерриш прибыл во Львов 17 августа, Эрдоган – 18-го. Для Эрдогана это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Гутерриш уже приезжал в Киев за этот период (в конце апреля).

Зеленский сегодня провел во Львове двусторонние переговоры Гутерришем и с Эрдоганом. С генсеком ООН Зеленский обсуждал реализацию "зерновой инициативы", вопросы депортации украинцев и освобождения из плена украинских военнослужащих и медиков, с президентом Турции говорил об увеличении объемов экспорта украинского продовольствия, ситуации на ЗАЭС и оборонном сотрудничестве. 

После двусторонних переговоров состоялась трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша, она, как пишет "Анадолу", проходила в закрытом формате и длилась 40 минут. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Львов, Турция, Реджеп Эрдоган, ООН, переговоры, депортация, пленные, Запорожская АЭС, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, военнослужащий, Антониу Гутерриш, зерно
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