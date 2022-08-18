Разведка: Оккупанты готовят провокацию на ЗАЭС 19 августа. Представители "Росатома" срочно покинули станцию

Об этом 18 августа в Facebook проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции. 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем остальным сотрудникам вход будет закрыт, – говорится в сообщении. – Также известно, что представители "Росатома", которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта".

В ГУР также отметили, что российское минобороны заявило о якобы подготовке "теракта" на ЗАЭС со стороны ВСУ во время визита в Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Из имеющейся информации становится понятно, что оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте. К тому же приурочить это преступление к пребыванию в Украине генерального секретаря ООН", – подчеркнули в украинской разведке.

В Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины заявления российской стороны о якобы провокациях на ЗАЭС со стороны ВСУ назвали "откровенной дезинформацией".