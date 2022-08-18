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Разведка: Оккупанты готовят провокацию на ЗАЭС 19 августа. Представители "Росатома" срочно покинули станцию

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Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на ЗАЭС 19 августа, отметили в ГУР Минобороны Украины
Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на ЗАЭС 19 августа, отметили в ГУР Минобороны Украины
Фото: EPA

Российские оккупанты готовят провокацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) 19 августа.

Об этом 18 августа в Facebook проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Оккупанты объявили неожиданный "выходной" на Запорожской атомной станции. 19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем остальным сотрудникам вход будет закрыт, – говорится в сообщении. – Также известно, что представители "Росатома", которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта".

В ГУР также отметили, что российское минобороны заявило о якобы подготовке "теракта" на ЗАЭС со стороны ВСУ во время визита в Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Из имеющейся информации становится понятно, что оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте. К тому же приурочить это преступление к пребыванию в Украине генерального секретаря ООН", – подчеркнули в украинской разведке.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/pfbid0GTiwTGN98ZAnmRpHFVJzc9xPk9wwfmnMcmqtYa3HVPKugKzsTTmKAkXXGNscQ4SHl

В Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины заявления российской стороны о якобы провокациях на ЗАЭС со стороны ВСУ назвали "откровенной дезинформацией".

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и с 4 марта работает под их контролем.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.

С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

13 августа ГУР Минобороны Украины предупредило, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить в этом Украину.

Теги: Россия, Украина, теракт, разведка, провокации, Росатом, Запорожская АЭС, ВСУ, война России против Украины, Антониу Гутерриш, визит, ГУР Минобороны Украины, дезинформация, российские оккупанты
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