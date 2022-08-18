ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия угрожает остановить Запорожскую АЭС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта
Фото: EPA

Российское военное командование угрожает остановить работу захваченной Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его цитирует "РИА Новости".

Он обвинил Украину в якобы обстрелах станции и пригрозил ее остановкой.

"Обращаем ваше внимание, что при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5-го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС", – заявил Кириллов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В августе оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, в частности "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го6-го11-го13 августаПосле ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

11 августа с призывом отправить миссию МАГАТЭ на станцию выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В тот же день состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этом же заседании выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию

Принципиальная позиция Украины в этом вопросе, как сказал Кулеба, заключается в том, что делегация МАГАТЭ должна попасть на Запорожскую АЭС через территорию, которую контролирует Украина.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Запорожская АЭС, война России против Украины, Энергодар
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото
"Вот красавица". Костромичева снялась в бикини из ткани с эффектом загара
"Вот красавица". Костромичева снялась в бикини из ткани с эффектом загара
Роднянский: В России за поддержку Украины и антивоенные высказывания не только судят, но и убивают
Роднянский: В России за поддержку Украины и антивоенные высказывания не только судят, но и убивают
"Совсем пронюхала мозги", "Дура старая". Лолита снялась в оккупированном Крыму
"Совсем пронюхала мозги", "Дура старая". Лолита снялась в оккупированном Крыму
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в центре Киева с широко расставленными ногами
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в центре Киева с широко расставленными ногами
"Здорово! Хочется больше таких картинок!" Макаревич показал свои новые картины российской реальности
"Здорово! Хочется больше таких картинок!" Макаревич показал свои новые картины российской реальности
"Очень горжусь нашими героями". Приходько выступила для украинских защитников. Фото
"Очень горжусь нашими героями". Приходько выступила для украинских защитников. Фото
49-летняя Клум показала романтическое фото с 32-летним мужем
49-летняя Клум показала романтическое фото с 32-летним мужем
Участник второго сезона шоу "Холостячки" совершил каминг-аут и показал поцелуй со своим избранником. Злата Огневич отреагировала
Участник второго сезона шоу "Холостячки" совершил каминг-аут и показал поцелуй со своим избранником. Злата Огневич отреагировала
"Ситуация не из приятных, но я выбежала такая счастливая". Дорофеева рассказала, почему ее обрадовала оплата штрафа в Украине
"Ситуация не из приятных, но я выбежала такая счастливая". Дорофеева рассказала, почему ее обрадовала оплата штрафа в Украине
"Абсолютный перебор!", "Чудесно!" 64-летняя Мадонна показала сюрреалистическую вечеринку с участием своих детей
"Абсолютный перебор!", "Чудесно!" 64-летняя Мадонна показала сюрреалистическую вечеринку с участием своих детей
"Шок-контент". Мишина рассказала, как оставаться стройной и показала, как выглядела раньше
"Шок-контент". Мишина рассказала, как оставаться стройной и показала, как выглядела раньше
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине
"Сексуальная русалка". Амбросио с верхнего ракурса показала фигуру в бикини
"Сексуальная русалка". Амбросио с верхнего ракурса показала фигуру в бикини
"Наконец-то все дома". Решетник показал всех своих детей после возвращения в Киев
"Наконец-то все дома". Решетник показал всех своих детей после возвращения в Киев
Жена футболиста Зинченко приехала из Великобритании в Украину и обратилась к ВСУ
Жена футболиста Зинченко приехала из Великобритании в Украину и обратилась к ВСУ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (479963)
2
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (111549)
3
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой (83290)
4
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото (58951)
5
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z" (53087)
6
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после (43845)
7
Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа (40792)
8
Квиткова в откровенном купальнике похвасталась отдыхом в Турции и напомнила, как весной перевела 1 млн грн на ВСУ (36453)
 
 
 
 