Делегация МАГАТЭ должна попасть на Запорожскую АЭС через территорию, которую контролирует Украина – Кулеба

По словам Кулебы, принципиальная позиция МИД заключается в том, что делегация МАГАТЭ должна попасть на ЗАЭС через территорию, контролируемую правительством Украины, а не через РФ, а потом – оккупированные территории Украины.

"При всем остальном", Украина будет "абсолютно открытой и максимально учтет" пожелания МАГАТЭ с точки зрения логистики и с точки зрения безопасности, отметил Кулеба.

"Мы понимаем, что сейчас Россия будет забивать информационное пространство своей пропагандой, перекладывая вину за недопуск МАГАТЭ на ЗАЭС в Украину. Но ничего у них не получится, – добавил министр. – когда они готовятся что-то заблокировать, они заранее пропагандистскими методами начинают перекладывать ответственность, мы эти все трюки проходили, никто на них не покупается. То, что делает там Россия, – это угроза не только Украине, но и всему миру".

Война России против Украины. Главное (обновляется)