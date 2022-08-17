Делегация МАГАТЭ должна попасть на Запорожскую АЭС через территорию, которую контролирует Украина – Кулеба

По словам Кулебы, принципиальная позиция МИД заключается в том, что делегация МАГАТЭ должна попасть на ЗАЭС через территорию, контролируемую правительством Украины, а не через РФ, а потом – оккупированные территории Украины.
"При всем остальном", Украина будет "абсолютно открытой и максимально учтет" пожелания МАГАТЭ с точки зрения логистики и с точки зрения безопасности, отметил Кулеба.
"Мы понимаем, что сейчас Россия будет забивать информационное пространство своей пропагандой, перекладывая вину за недопуск МАГАТЭ на ЗАЭС в Украину. Но ничего у них не получится, – добавил министр. – когда они готовятся что-то заблокировать, они заранее пропагандистскими методами начинают перекладывать ответственность, мы эти все трюки проходили, никто на них не покупается. То, что делает там Россия, – это угроза не только Украине, но и всему миру".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
В августе оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, в частности "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го, 6-го, 11-го, 13 августа. После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
11 августа с призывом отправить миссию МАГАТЭ на станцию выступил Кулеба. В ото же день состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этом же заседании выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию.