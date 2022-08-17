Макрон в разговоре с Зеленским поддержал идею ввести миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

"Относительно Запорожской АЭС президент подчеркнул свою обеспокоенность угрозой, которую представляют присутствие и действия российских вооруженных сил и контекст войны с продолжающимися конфликтами для безопасности и сохранности украинских ядерных объектов, и призвал вывести эти силы. Он выразил свою поддержку предложению генерального директора МАГАТЭ как можно скорее направить миссию в Украину", – сказано в релизе.

Как отметили в пресс-службе Макрона, два президента обсуждали возможности такой миссии.

Также они оговорили об экспорте продовольствия из Украины – приветствовали выполнение соглашений о вывозе зерна из Одессы и близлежащих портов, а также выход первого судна, зафрахтованного ООН, оно доставляет зерно в Африку.

"Франция также продолжает поддерживать европейские усилия по экспорту украинского зерна автомобильным и речным транспортом в рамках "маршрутов солидарности". Это позволило экспортировать 2,8 млн тонн в июле, и темпы продолжают ускоряться", – отметили в Елисейском дворце.

Зеленский по итогам разговора с Макроном сообщал, что информировал собеседника о ядерном терроризме России на Запорожской АЭС и о ситуации на фронте.