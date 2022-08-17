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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Макрон в разговоре с Зеленским поддержал идею ввести миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

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Макрон обеспокоен пребыванием российских оккупантов на ЗАЭС
Макрон обеспокоен пребыванием российских оккупантов на ЗАЭС
Фото: ЕРА

Президент Франции Эммануэль Макрон 16 августа в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о поддержке идеи ввода миссии МАГАТЭ на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС. Об этом сообщил сайт Елисейского дворца.

"Относительно Запорожской АЭС президент подчеркнул свою обеспокоенность угрозой, которую представляют присутствие и действия российских вооруженных сил и контекст войны с продолжающимися конфликтами для безопасности и сохранности украинских ядерных объектов, и призвал вывести эти силы. Он выразил свою поддержку предложению генерального директора МАГАТЭ как можно скорее направить миссию в Украину", – сказано в релизе. 

Как отметили в пресс-службе Макрона, два президента обсуждали возможности такой миссии.

Также они оговорили об экспорте продовольствия из Украины – приветствовали выполнение соглашений о вывозе зерна из Одессы и близлежащих портов, а также выход первого судна, зафрахтованного ООН, оно доставляет зерно в Африку. 

"Франция также продолжает поддерживать европейские усилия по экспорту украинского зерна автомобильным и речным транспортом в рамках "маршрутов солидарности". Это позволило экспортировать 2,8 млн тонн в июле, и темпы продолжают ускоряться", – отметили в Елисейском дворце.

Зеленский по итогам разговора с Макроном сообщал, что информировал собеседника о ядерном терроризме России на Запорожской АЭС и о ситуации на фронте.

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В начале августа оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС. После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

По оценке главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгения Крамаренко, в случае аварии на ЗАЭС зона радиационного поражения составит около 30 тыс. км², и "фактически мы понимаем, что Запорожская область будет потеряна". Площадь потенциально загрязненной территории в случае аварии может достигнуть 2 млн км², заявил он 15 августа.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, ООН, экспорт, Запорожская область, АЭС, Запорожская АЭС, обстрелы, МАГАТЭ, Эммануэль Макрон, зерно
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