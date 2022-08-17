Оккупанты продолжают милитаризацию Запорожской АЭС – Монастырский

"Пока Россия будет контролировать Запорожскую атомную станцию, будут большие угрозы по поводу станции. Это главный вывод после совещания. С первой минуты, как начались обстрелы станции и с момента ее захвата, никто не мог подумать, что танками будут бить по энергоблокам. Поэтому сейчас мы понимаем, что возможен любой сценарий", – сказал Монастырский.

По кожному из возможных сценариев, будет задействован соотвествующий план, заявил министр. Он отметил, что при "Энергоатоме" создан штаб, в который входят спасатели, полицейские и представители местной власти.

Корреспонденту "Укринформ" Монастырский рассказал, что ситуация на станции ухудшается. Украинская сторона не наблюдает шагов к демилитаризации, а наоборот. По его словам, ситуация критическая.

В свою очередь глава "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что оккупанты продолжают обстрелами разрушать оборудование станции. Он отметил, что захватчики хотят разъединить станцию с украинской энергосистемой, после чего будут пытаться подключить ее в Крым. Котин добавил, "когда у станции не будет связи с украинской энергосистемой, она перейдет в режим блекаута".