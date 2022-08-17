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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты продолжают милитаризацию Запорожской АЭС – Монастырский

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Глава МВС посетил Запорожскую область
Глава МВС посетил Запорожскую область
Фото: МВС України / Telegram

Российские оккупанты продолжают милитаризацию Запорожской атомной электростанции. Об этом 17 августа сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона. Видео заявления опубликовано на YouTube-канале МВД Украины.

"Пока Россия будет контролировать Запорожскую атомную станцию, будут большие угрозы по поводу станции. Это главный вывод после совещания. С первой минуты, как начались обстрелы станции и с момента ее захвата, никто не мог подумать, что танками будут бить по энергоблокам. Поэтому сейчас мы понимаем, что возможен любой сценарий", – сказал Монастырский.

По кожному из возможных сценариев, будет задействован соотвествующий план, заявил министр. Он отметил, что при "Энергоатоме" создан штаб, в который входят спасатели, полицейские и представители местной власти.

Корреспонденту "Укринформ" Монастырский рассказал, что ситуация на станции ухудшается. Украинская сторона не наблюдает шагов к демилитаризации, а наоборот. По его словам, ситуация критическая.

В свою очередь глава "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что оккупанты продолжают обстрелами разрушать оборудование станции. Он отметил, что захватчики хотят разъединить станцию с украинской энергосистемой, после чего будут пытаться подключить ее в Крым. Котин добавил, "когда у станции не будет связи с украинской энергосистемой, она перейдет в режим блекаута". 

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

13 августа Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить Украину. Разведка сообщила, что к стеле "Энергодар" на въезде в город россияне подогнали самоходную артиллерийскую установку "Пион" с буквой Z на боку и подняли над ней сине-желтый украинский флаг.

Теги: МВД, Украина, АЭС, Энергоатом, российская агрессия, демилитаризация, война России против Украины, Денис Монастырский, российские оккупанты
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