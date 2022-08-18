Глава МАГАТЭ подтвердил готовность возглавить делегацию на Запорожскую АЭС – Кулеба

По словам министра, он провел телефонный разговор с главой МАГАТЭ.

"Гросси сообщил мне, что в ответ на приглашение Украины он готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Я подчеркнул неотложность миссии по устранению угроз ядерной безопасности, вызванных боевыми действиями России", – написал Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В августе оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, в частности "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го, 6-го, 11-го, 13 августа. После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

11 августа с призывом отправить миссию МАГАТЭ на станцию выступил Кулеба. В тот же день состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Гросси на этом же заседании выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию.

17 августа Кулеба подчеркнул, что делегация МАГАТЭ должна попасть на Запорожскую АЭС через территорию, которую контролирует Украина.