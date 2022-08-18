Россия обвинила Украину в "подготовке провокации" на Запорожской АЭС. СНБО заявил, что это фейк

В частности, минобороны РФ утверждает, что украинские силы готовят "резонансную провокацию на Запорожской АЭС" 19 августа, чтобы "обвинить РФ в создании техногенной катастрофы".

"Предупреждаем: принимая во внимание установление фактов почти беспрерывных обстрелов ЗАЭС оккупационными войсками, сообщения о провокации сил обороны Украины не соответствуют действительности и являются откровенной дезинформацией", – подчеркнули в центре.

Контекст:

Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российскими военными и с 4 марта работает под их контролем.

В июле "Энергоатом" сообщил, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы. Техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.

С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

13 августа Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить Украину.