Армия РФ должна отойти от ЗАЭС и всех соседних районов – Зеленский

Зеленский: Только абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и вокруг нее может гарантировать постепенное возвращение к нормальной ядерной безопасности Фото: president.gov.ua

Зеленский 15 августа тоже говорил, что российская армия должна немедленно убраться с территории станции и соседних районов без всяких условий.

Сейчас, по словам президента, украинские атомщики, Министерство иностранных дел и Международное агентство по атомной энергии находятся на постоянном контакте – работают над отправкой миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

"Только абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и вокруг нее для Украинского государства, для международного сообщества, для МАГАТЭ могут гарантировать постепенное возвращение к нормальной ядерной безопасности. Российская армия должна уйти с территории АЭС и всех соседних районов, забрать свою военную технику со станции. Это должно произойти без каких-либо условий и как можно быстрее. Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ, и соответствующая миссия может быть направлена на Запорожскую станцию легальным способом, очень быстро и максимально эффективно", – подчеркнул Зеленский.

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