Армия РФ должна отойти от ЗАЭС и всех соседних районов – Зеленский

Зеленский 15 августа тоже говорил, что российская армия должна немедленно убраться с территории станции и соседних районов без всяких условий.
Сейчас, по словам президента, украинские атомщики, Министерство иностранных дел и Международное агентство по атомной энергии находятся на постоянном контакте – работают над отправкой миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
"Только абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и вокруг нее для Украинского государства, для международного сообщества, для МАГАТЭ могут гарантировать постепенное возвращение к нормальной ядерной безопасности. Российская армия должна уйти с территории АЭС и всех соседних районов, забрать свою военную технику со станции. Это должно произойти без каких-либо условий и как можно быстрее. Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ, и соответствующая миссия может быть направлена на Запорожскую станцию легальным способом, очень быстро и максимально эффективно", – подчеркнул Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
В августе оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, в частности "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го, 6-го, 11-го, 13 августа. После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
11 августа с призывом отправить миссию МАГАТЭ на станцию выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В тот же день состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этом же заседании выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию.
Принципиальная позиция Украины в этом вопросе, как сказал Кулеба, заключается в том, что делегация МАГАТЭ должна попасть на Запорожскую АЭС через территорию, которую контролирует Украина.