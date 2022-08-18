Остановка ЗАЭС приблизит сценарий радиационной катастрофы – "Энергоатом"

Сегодня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов обвинил Украину в "обстреле" ЗАЭС и пригрозил остановкой станции. "Может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5-го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС", – сказал оккупант.
"Из-за отключения генераторов ЗАЭС от энергосистемы Украины их нельзя будет использовать для работы на собственные нужды охлаждения топлива в случае обесточивания станции. Это приблизит возможный сценарий радиационной катастрофы на крупнейшей атомной электростанции Европы – Запорожской АЭС", – отреагировали в "Энергоатоме".
Уже само вмешательство российских оккупантов в процесс работы ЗАЭС составляет угрозу функционирования станции, подчеркнули в госпредприятии.
"Обстреливая и саму станцию, и линии, по которым она соединяется с энергосистемой Украины, россияне хотят отсоединить ЗАЭС от нее. А после этого – будут пытаться подключить станцию к Крыму. Но когда у нее не будет связи с украинской энергосистемой, она перейдет в режим блекаута. Это все сделает возможным подключение ЗАЭС к энергосистеме России. Именно так осуществляется ядерный терроризм. И рашисты терроризируют и шантажируют не только Украину, но весь цивилизованный мир, шаг за шагом уничтожая возможности защиты ЗАЭС от радиационной аварии. Некомпетентные оккупанты управляют Запорожской АЭС с помощью гранат и автоматов – это настоящий ядерный террор!" – добавили в "Энергоатоме".
Госпредприятие призывает немедленно вывести российские оккупационные войска с территории ЗАЭС и вернуть станцию под контроль Украины.
"Только это сможет гарантировать безопасное функционирование атомного объекта", – подчеркнули авторы заявления.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
В августе оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, в частности "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го, 6-го, 11-го, 13 августа. После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
11 августа с призывом отправить миссию МАГАТЭ на станцию выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В тот же день состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этом же заседании выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию.
Принципиальная позиция Украины в этом вопросе, как сказал Кулеба, заключается в том, что делегация МАГАТЭ должна попасть на Запорожскую АЭС через территорию, которую контролирует Украина.