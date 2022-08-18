Остановка ЗАЭС приблизит сценарий радиационной катастрофы – "Энергоатом"

Сегодня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов обвинил Украину в "обстреле" ЗАЭС и пригрозил остановкой станции. "Может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5-го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС", – сказал оккупант.

"Из-за отключения генераторов ЗАЭС от энергосистемы Украины их нельзя будет использовать для работы на собственные нужды охлаждения топлива в случае обесточивания станции. Это приблизит возможный сценарий радиационной катастрофы на крупнейшей атомной электростанции Европы – Запорожской АЭС", – отреагировали в "Энергоатоме".

Уже само вмешательство российских оккупантов в процесс работы ЗАЭС составляет угрозу функционирования станции, подчеркнули в госпредприятии.

"Обстреливая и саму станцию, и линии, по которым она соединяется с энергосистемой Украины, россияне хотят отсоединить ЗАЭС от нее. А после этого – будут пытаться подключить станцию к Крыму. Но когда у нее не будет связи с украинской энергосистемой, она перейдет в режим блекаута. Это все сделает возможным подключение ЗАЭС к энергосистеме России. Именно так осуществляется ядерный терроризм. И рашисты терроризируют и шантажируют не только Украину, но весь цивилизованный мир, шаг за шагом уничтожая возможности защиты ЗАЭС от радиационной аварии. Некомпетентные оккупанты управляют Запорожской АЭС с помощью гранат и автоматов – это настоящий ядерный террор!" – добавили в "Энергоатоме".

Госпредприятие призывает немедленно вывести российские оккупационные войска с территории ЗАЭС и вернуть станцию под контроль Украины.

"Только это сможет гарантировать безопасное функционирование атомного объекта", – подчеркнули авторы заявления.

Война России против Украины. Главное (обновляется)