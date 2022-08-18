"Есть решение". Подоляк ответил на "обеспокоенность" Россией возможной катастрофой на Запорожской АЭС

"Россия обеспокоена возможностью катастрофы на ЗАЭС", – цинично смеются в минобороны России. Есть решение. Надо просто вывезти БК (боекомплекты. – "ГОРДОН") из цехов, разминировать постройки, освободить из камер персонал АЭС, перестать обстреливать с ее территории Никополь и покинуть станцию. Все просто, не так ли?" – написал он.

«Росія занепокоєна через можливість катастрофи на ЗАЕС»,– цинічно сміються в Міноборони * . Є рішення. Треба просто вивезти БК із цехів, розмінувати споруди, звільнити з камер персонал АЕС, перестати обстрілювати з її території Нікополь та залишити станцію. Все просто, чи не так?

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС захвачена российскими военными и с 4 марта работает под их контролем.

В июле украинская компания "Энергоатом" сообщила, что оккупанты завозят на территорию АЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы. По имеющимся данным, техника, оружие и боеприпасы были размещены в машинном зале энергоблока станции.

С августа оккупанты регулярно обстреливают Запорожскую АЭС. После ряда ударов на станции отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

13 августа Главное управление разведки Минобороны Украины предупредило, что россияне, вероятно, готовят провокацию на Запорожской АЭС и намерены обвинить Украину.