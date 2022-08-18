В МИД РФ назвали "неприемлемым" предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС – "сделает станцию еще более уязвимой"

Об этом на брифинге 18 августа заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Неприемлемо предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Его реализация сделает станцию еще более уязвимой", – сказал он.
По словам Нечаева, в Москве ожидают, что поездка на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ состоится "в самое ближайшее время".
Вывести военных и технику с территории ЗАЭС и не допускать дальнейшего развертывания сил или техники на объекте призывал 11 августа генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.
"Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Вместо этого необходимо срочно согласовать на техническом уровне безопасный периметр демилитаризации для обеспечения безопасности района", – заявил Гутерриш.
Он также призвал дать миссии МАГАТЭ "немедленный безопасный и беспрепятственный доступ" к АЭС.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.
В августе оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, в частности, "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го, 6-го, 11-го, 13 августа. После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.
11 августа с призывом отправить миссию МАГАТЭ на станцию выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В тот же день состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этом же заседании выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию.
Принципиальная позиция Украины в этом вопросе, как сказал Кулеба, заключается в том, что делегация МАГАТЭ должна попасть на Запорожскую АЭС через территорию, которую контролирует Украина.