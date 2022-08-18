ГОРДОН
 
 
МИР

В МИД РФ назвали "неприемлемым" предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС – "сделает станцию еще более уязвимой"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ЗАЭС работает под контролем российских военных с 4 марта
ЗАЭС работает под контролем российских военных с 4 марта
Фото: EPA

Предложение о создании демилитаризованной зоны в районе захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС (ЗАЭС) является "неприемлемым".

Об этом на брифинге 18 августа заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"Неприемлемо предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Его реализация сделает станцию еще более уязвимой", – сказал он.

По словам Нечаева, в Москве ожидают, что поездка на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ состоится "в самое ближайшее время".

Вывести военных и технику с территории ЗАЭС и не допускать дальнейшего развертывания сил или техники на объекте призывал 11 августа генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

"Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Вместо этого необходимо срочно согласовать на техническом уровне безопасный периметр демилитаризации для обеспечения безопасности района", – заявил Гутерриш.

Он также призвал дать миссии МАГАТЭ "немедленный безопасный и беспрепятственный доступ" к АЭС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты завозят на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра. 21 июля "Энергоатом" сообщил, что оккупанты разместили технику, оружие и боеприпасы в машинном зале энергоблока ЗАЭС.

В августе оккупанты начали регулярно обстреливать Запорожскую АЭС, в частности, "Энергоатом" и власти Энергодара сообщали о российских обстрелах станции 5-го6-го11-го13 августа. После ударов на ЗАЭС отключили от энергосистемы и перевели в резерв 4-й энергоблок.

11 августа с призывом отправить миссию МАГАТЭ на станцию выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В тот же день состоялось заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этом же заседании выступил за скорейшее посещение специалистами организации Запорожской АЭС и выразил готовность лично возглавить миссию.

Принципиальная позиция Украины в этом вопросе, как сказал Кулеба, заключается в том, что делегация МАГАТЭ должна попасть на Запорожскую АЭС через территорию, которую контролирует Украина.

Теги: Россия, Украина, захват, оккупация, МИД России, Запорожская АЭС, демилитаризация, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, брифинг, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
62-летний Бандерас показал отдых с 34-летней избранницей на пляже в Испании
62-летний Бандерас показал отдых с 34-летней избранницей на пляже в Испании
  "Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости
  "Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой
"Как из фильма ужасов", "Просто фу", "Ужасные копыта". Волочкова опозорилась в сети с задиранием ноги. Видео
"Как из фильма ужасов", "Просто фу", "Ужасные копыта". Волочкова опозорилась в сети с задиранием ноги. Видео
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото
"Вот красавица". Костромичева снялась в бикини из ткани с эффектом загара
"Вот красавица". Костромичева снялась в бикини из ткани с эффектом загара
Роднянский: В России за поддержку Украины и антивоенные высказывания не только судят, но и убивают
Роднянский: В России за поддержку Украины и антивоенные высказывания не только судят, но и убивают
"Совсем пронюхала мозги", "Дура старая". Лолита снялась в оккупированном Крыму
"Совсем пронюхала мозги", "Дура старая". Лолита снялась в оккупированном Крыму
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в центре Киева с широко расставленными ногами
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в центре Киева с широко расставленными ногами
"Здорово! Хочется больше таких картинок!" Макаревич показал свои новые картины российской реальности
"Здорово! Хочется больше таких картинок!" Макаревич показал свои новые картины российской реальности
"Очень горжусь нашими героями". Приходько выступила для украинских защитников. Фото
"Очень горжусь нашими героями". Приходько выступила для украинских защитников. Фото
49-летняя Клум показала романтическое фото с 32-летним мужем
49-летняя Клум показала романтическое фото с 32-летним мужем
Участник второго сезона шоу "Холостячки" совершил каминг-аут и показал поцелуй со своим избранником. Злата Огневич отреагировала
Участник второго сезона шоу "Холостячки" совершил каминг-аут и показал поцелуй со своим избранником. Злата Огневич отреагировала
"Ситуация не из приятных, но я выбежала такая счастливая". Дорофеева рассказала, почему ее обрадовала оплата штрафа в Украине
"Ситуация не из приятных, но я выбежала такая счастливая". Дорофеева рассказала, почему ее обрадовала оплата штрафа в Украине
"Абсолютный перебор!", "Чудесно!" 64-летняя Мадонна показала сюрреалистическую вечеринку с участием своих детей
"Абсолютный перебор!", "Чудесно!" 64-летняя Мадонна показала сюрреалистическую вечеринку с участием своих детей
"Шок-контент". Мишина рассказала, как оставаться стройной и показала, как выглядела раньше
"Шок-контент". Мишина рассказала, как оставаться стройной и показала, как выглядела раньше
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (490181)
2
"Красавица, как всегда". 55-летняя Хайек в полный рост снялась в бикини (113792)
3
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой (84635)
4
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото (59791)
5
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z" (55789)
6
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после (45936)
7
Жена министра обороны Украины Резникова высказалась о президентских амбициях мужа (41366)
8
Квиткова в откровенном купальнике похвасталась отдыхом в Турции и напомнила, как весной перевела 1 млн грн на ВСУ (37509)
 
 
 
 