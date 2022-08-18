В МИД РФ назвали "неприемлемым" предложение о демилитаризованной зоне вокруг ЗАЭС – "сделает станцию еще более уязвимой"

Об этом на брифинге 18 августа заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"Неприемлемо предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Его реализация сделает станцию еще более уязвимой", – сказал он.

По словам Нечаева, в Москве ожидают, что поездка на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ состоится "в самое ближайшее время".

Вывести военных и технику с территории ЗАЭС и не допускать дальнейшего развертывания сил или техники на объекте призывал 11 августа генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

"Объект не должен использоваться в рамках какой-либо военной операции. Вместо этого необходимо срочно согласовать на техническом уровне безопасный периметр демилитаризации для обеспечения безопасности района", – заявил Гутерриш.

Он также призвал дать миссии МАГАТЭ "немедленный безопасный и беспрепятственный доступ" к АЭС.

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