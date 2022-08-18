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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Встреча Зеленского и Эрдогана во Львове. Офис президента Украины сообщил, о чем говорили лидеры

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Зеленский и Эрдоган говорили об увеличении объемов экспорта украинского продовольствия, ситуации на ЗАЭС и оборонном сотрудничестве
Зеленский и Эрдоган говорили об увеличении объемов экспорта украинского продовольствия, ситуации на ЗАЭС и оборонном сотрудничестве
Фото: president.gov.ua

18 августа во Львове состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Эрдогана, сообщает сайт Офиса президента Украины.

"Визит президента Турции в Украину – весомый месседж поддержки со стороны столь мощной страны. Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Таипом Эрдоганом возможность усовершенствования "зерновой инициативы", ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж со стороны оккупантов, масштабное воровство Россией зерна на временно оккупированной территории Украины. Также коснулись вопросов оборонного взаимодействия", – написал Зеленский в Telergam по итогам переговоров.

В Офисе президента отметили, что Зеленский поблагодарил Эрдогана за поддержку суверенитета Украины. Он подчеркнул, что Украина заинтересована в том, чтобы Турция оставалась ее надежным партнером.

"Лидеры обсудили весь комплекс двусторонних отношений и согласились, что дальнейшее расширение сотрудничества между государствами усилит обе стороны. Президенты дали положительную оценку реализации "зерновой экспортной инициативы". Зеленский отметил ведущую роль Турции и лично Эрдогана в том, что эта инициатива была начата и реализуется", – говорится в релизе. Также Эрдоган и Зеленский говорили о возможности усовершенствования инициативы, ее безопасности и наращивании объемов экспорта.

Кроме того, Зеленский сказал Эрдогану, что Россия присвоила почти 500 тыс. тонн зерновых на временно оккупированных территориях Украины. Торговля украденным является недопустимой, согласились оба президента, Зеленский подчеркнул, что попытки РФ продать присвоенное зерно нужно остановить.

Говоря о ситуации на ЗАЭС, Зеленский подчеркнул, что ядерный шантаж РФ – один из самых больших рисков, которые создала война России против Украины.

Он в очередной раз подчеркнул, что РФ немедленно должна вывести свои войска со станции.

"По словам главы Украинского государства, миссией и обязанностью каждой страны должна быть жесткая и последовательная реакция на любые проявления ядерного шантажа с целью его остановки", – отметили в ОП.

Контекст:

Во Львове также находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. С ним Зеленский обсуждал реализацию "зерновой инициативы", вопросы депортации украинцев и освобождения из плена украинских военнослужащих и медиков.

Гутерриш прибыл во Львов 17 августа, Эрдоган – 18-гоДля Эрдогана это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Гутерриш уже приезжал в Киев за этот период (в конце апреля).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Львов, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, война России против Украины, Антониу Гутерриш, сотрудничество, зерно
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